Petro, Cepeda y congresistas del Pacto Histórico no asistirán a la posesión de Abelardo De La Espriella, ¿por qué?

A una semana de la jornada programada para la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, la bancada del Pacto Histórico anunció su inasistencia al acto institucional. Anteriormente, Gustavo Petro e Iván Cepeda manifestaron que tampoco asistirán a los actos de posesión. La ceremonia de juramento de los cargos ejecutivos se llevará a cabo en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, el próximo viernes 7 de agosto.

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La determinación de la colectividad fue comunicada formalmente por el representante a la Cámara Francisco Mondragón mediante un video publicado en sus canales oficiales.

El parlamentario detalló las razones del grupo político para no acudir a la sesión plenaria donde se formalizará el mandato presidencial para el periodo constitucional correspondiente.

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El representante a la Cámara Francisco Mondragón declaró que “le queremos avisar al país que el Pacto Histórico decidió que ningún congresista asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella porque consideramos que carece de legitimidad”.

Argumentación política e institucional de la bancada

Durante su intervención, el legislador expuso los reparos de la bancada frente a la trayectoria y la postura internacional del nuevo mandatario.

El representante afirmó que la inasistencia de la oposición corresponde al hecho de que la elección del presidente es ilegítima, puesto que se “trata de un ciudadano con nacionalidad estadounidense que ha priorizado intereses externos por encima de los nacionales, por lo que no garantiza el principio de unidad nacional estipulado en la Constitución”.

En su lugar, el Pacto Histórico irá a Barranquilla, a un evento del excandidato Iván Cepeda. Foto: Semana/Colprensa/Presidencia

En la declaración en video participó también el congresista Alfredo Mondragón, quien sumó cuestionamientos a la división de poderes dentro del Estado.

Mondragón sostuvo que “existe una intención de profundizar la alteración de los contrapesos institucionales al intentar ubicar el poder militar por encima de la autoridad civil”.

De igual forma, los representantes hicieron referencia a las derrotas políticas del nuevo gobierno en la conformación de las mesas directivas del Congreso. Los congresistas señalaron que el cambio de sede para la ceremonia responde a dinámicas de confrontación en la región del suroccidente, donde inicialmente se contempló el departamento del Cauca antes de fijar la cita en Santiago de Cali.

Convocatoria a la movilización ciudadana

Ningún congresista del PACTO asistirá a la posesión del ilegitimo Abelardo de la Espriella. Convocaremos a espacios de resistencia pacífica en Cali, Barranquilla y otras zonas del país. pic.twitter.com/s0Y1i31srd — Alfredo Mondragón - Congresista Valle del Cauca (@AlfreMondragon) July 27, 2026

Frente al panorama del inicio del nuevo periodo gubernamental, la colectividad de oposición fijó su hoja de ruta para el trabajo parlamentario y social. Los congresistas hicieron un llamado a las bases populares para organizar jornadas de protesta dentro del marco legal a lo largo del territorio nacional.

El representante Francisco Mondragón concluyó: “Nos aprestamos para una resistencia pacífica y multitudinaria para evitar la entrega de los recursos nacionales a intereses extranjeros, por lo que llamamos a la organización y a la remontada política”.