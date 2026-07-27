Congreso evalúa trasladar su sesión del 7 de agosto a Cali para el acto de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El Senado de la República recibió un proyecto de ley que propone el traslado temporal de los legisladores a la ciudad de Cali el próximo 7 de agosto. El propósito de la iniciativa es realizar la toma de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia en la capital del departamento del Valle del Cauca.

Abelardo De La Espriella podrá posesionarse en el departamento del Cauca; esta es la decisión del Senado

La solicitud legislativa fue suscrita por los senadores Enrique Gómez Martínez y Sara Jiménez Castellanos, integrantes de la colectividad Salvación Nacional. La medida surge a raíz de la modificación del lugar para la realización del acto protocolario de inicio del periodo presidencial.

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Sobre el trámite de la norma, Gómez se pronunció a través de sus canales oficiales, señalando que junto a su colega presentaron “la propuesta de enmienda que solicita al Senado celebrar su sesión el 7 de agosto desde Cali para acompañar la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella”.

Tramitación en las dos cámaras del Congreso

El congresista indicó además que la iniciativa se someterá a discusión parlamentaria en las jornadas inmediatas de la corporación, agregando que “se espera que la propuesta sea debatida entre martes (28 de julio) y miércoles según avance la agenda legislativa, mientras la representante Carol Borda radicó una solicitud similar ante la Cámara de Representantes”.

Hoy radicamos la proposición modificatoria que le solicita al Senado sesionar el 7 de agosto desde Cali, para acompañar al señor presidente @ABDELAESPRIELLA en su posesión.



Se espera que se discuta mañana o el miércoles conforme avance el orden del día.



Asimismo la… pic.twitter.com/WlO3IykT8f — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) July 28, 2026

El documento presentado fue remitido formalmente al presidente del Senado, Honorio Henríquez. El texto fundamenta la petición en los artículos 140, 141 y 192 de la Constitución Política, sumados a los parámetros normativos de la Ley 5.ª de 1992.

En la exposición del articulado, los ponentes solicitan ajustar la decisión previa del órgano legislativo. La enmienda busca modificar la proposición aprobada el 22 de julio de 2026 para fijar a la ciudad de Santiago de Cali como sede provisional del Congreso en pleno, reemplazando la localización inicial contemplada en el departamento del Cauca.

Alcance constitucional de la sesión plenaria

La finalidad de la reunión del Poder Legislativo es recibir el juramento formal del mandatario nacional electo. El acto institucional dará inicio formal al periodo constitucional comprendido entre los años 2026 y 2030, tal como lo estipula la Carta Magna para la transmisión del mando ejecutivo.

De igual forma, el proyecto señala las razones de representatividad para sustentar el desplazamiento de las bancadas. El documento detalle que “la sesión tendrá carácter excepcional y se realizará como expresión de unidad nacional, integración territorial y respeto por la voluntad democrática de los colombianos”.