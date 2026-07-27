Gustavo Petro respondió frente al escenario de que Juliana Guerrero sea capturada: “¿Qué podría decir de mí?”

Continúan las reacciones del presidente de la República saliente, Gustavo Petro, sobre el escándalo revelado por SEMANA que involucra a Juliana Guerrero en una presunta red de corrupción, la misma persona que enfrenta cuestionamientos judiciales por títulos exprés en la Fundación San José.

En un reciente mensaje publicado en su cuenta personal de X, el mandatario saliente se refirió a un escenario que podría enfrentar Juliana Guerrero, relacionado con una eventual captura por esas presuntas irregularidades.

“Más o menos, usted lo que propone es que se torture a Juliana, y aun así, ¿qué podría decir de mí? Absolutamente nada. No armo trapisondas para robar dinero, ni soy codicioso ni tengo relaciones con negociantes”, expresó Petro.

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Y avanzó en el mensaje: “Entré con una casa y una cuenta bancaria y ahora salgo con media casa, por la separación de bienes, y tengo bloqueada mi cuenta con la que entré. Pude pagar mi casa, pero ya no duermo en ella, y no tengo haciendas, ni carros, ni motos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo”.

“Me gusta andar ligero por el mundo porque así uno corre más y la velocidad es clave para no dejarse matar y, sobre todo, moverse rápido de lugar, no hacer rutinas y ser casi invisible como el jaguar”, recalcó.

Sin embargo, debido a la gravedad del material revelado por SEMANA, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal por los señalamientos que apuntan a una red dedicada a realizar millonarios cobros a empresarios y que, presuntamente, estaría liderada por Juliana Guerrero y su hermana, Verónica.

Además, de acuerdo con las pruebas conocidas por este medio, que incluyen testimonios, audios, chats y consignaciones, esta estructura de las hermanas Guerrero habría realizado cobros a empresarios con la promesa de facilitar el acceso a contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior.

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También trascendió que el ente acusador tomó la decisión de trasladar el caso a la Dirección Especializada contra la Corrupción, que lo asumirá después de que se ordenaran las primeras labores de policía judicial para iniciar la recolección y verificación del material probatorio.