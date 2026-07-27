Gabriela Muñoz, mencionada por Angie Rodríguez en la Aerocivil, se pronunció: “Rechazo de manera categórica las pruebas falsas”

La saliente directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, hizo nuevas revelaciones sobre lo que estaría ocurriendo con el poder al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras lo publicado por SEMANA sobre la influencia y una presunta red de corrupción de Juliana Guerrero.

Fiscalía abrió investigación contra Juliana Guerrero y su hermana tras las revelaciones de SEMANA sobre una presunta red de corrupción

Rodríguez aseguró, en entrevista con Noticias RCN, que Gabriela Muñoz, supuestamente, tendría incidencia en la Aerocivil. Muñoz respondió a esas afirmaciones a través de sus redes sociales y las desmintió.

“Qué miedo les produce una mujer que piensa, estudia, trabaja y alza su voz. No pudieron destruir mis argumentos, entonces quisieron destruir mi nombre. Como siempre ha ocurrido con muchas mujeres que participan en la vida pública, recurrieron al machismo más viejo y más cobarde: decir que una mujer no llega por su mérito, sino por su cuerpo”, aseguró Muñoz.

Sobre los contratos públicos, Muñoz aseguró que quienes la cuestionan ni siquiera sabrían “cómo funciona la contratación estatal” y que estarían confundiendo valores mensuales con anuales.

“Convierten su ignorancia en un escándalo y mencionan nombres de personas que ni siquiera conozco”, dijo. Además, sostuvo que detrás de las críticas en su contra habría, presuntamente, hechos de violencia contra la mujer.

“Intentan reducir todo a insultos, sexualización y mentiras”, criticó. Muñoz afirmó que no se quedará callada frente a estas situaciones y denunció que estaría recibiendo amenazas y mensajes a través de redes sociales.

También les pidió a quienes la han cuestionado que, si tienen pruebas en su contra, las presenten ante la Fiscalía. Además, anunció que ya interpuso acciones legales contra quienes la han señalado de, presuntamente, haber cometido delitos.

“Responderán quienes replican esas mentiras como si las redes sociales fueran un territorio sin ley”, afirmó.

Gabriela Muñoz reconoció que tiene ideas progresistas. Foto: Instagram: @gabrielaa.muol

Aunque aseguró que no es “fanática” de ningún político, afirmó que se considera progresista porque cree en los derechos humanos y en la justicia social. “Mis principios no nacieron de un cargo ni de un salario, nacieron mucho antes. Desde niña defendía la vida y el derecho de los animales”, dijo, junto a un video que compartió de cuando tenía 9 años hablando sobre estas causas.

Sobre su paso por la Aerocivil, afirmó que renunció por voluntad propia y que devengaba un salario de dos millones de pesos mensuales. “No necesito inventarme una historia para existir, no necesito colgarme del apellido de nadie, no necesito destruir a otras personas para tener una voz y no necesito mucho menos falsificar títulos falsos”, aseguró Muñoz.

Rodríguez había dicho que, presuntamente, Muñoz ejercía influencia en la Aerocivil, de manera similar a la que, según ella, tendría Juliana Guerrero en otras entidades. “No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz”.