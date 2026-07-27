Cancillería defiende contratación del CIARC, oficina que se encarga de los pasaportes en el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores expidió un comunicado en el que se refirió al proceso de contratación del Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (CIARC) que se está adelantando y tras cuestionamientos que surgieron.

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Según dijeron, no existe una omisión frente a los requerimientos de los proponentes y que, durante la etapa de publicidad del evento de cotización, la entidad recibió alrededor de 32 observaciones de dos empresas interesadas y entregó una respuesta pública, individual y motivada a cada una de ellas mediante formularios presentados de manera oficial el 9 de julio de 2026. “Dicho documento evidencia que ninguna inquietud quedó sin resolver”, dijeron.

Asimismo, mencionaron que la contratación de los servicios de agentes, supervisores y líderes de calidad se adelanta mediante el Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-AMP-005-2024 – Servicios BPO III, el cual es un instrumento administrado por Colombia Compra Eficiente.

“Sus reglas, precios techo, perfiles y condiciones son de obligatorio cumplimiento para todos los proveedores inscritos, garantizando la selección objetiva y la libre competencia en igualdad de condiciones”, agregaron desde esa cartera.

Sobre los cuestionamientos que se generaron de presuntas ausencias de infraestructura, licencias o conectividad, afirmaron que el Fondo Rotatorio de la Cancillería ya dispone de un contrato vigente que provee una plataforma en la nube, un CRM, soporte, conectividad y seguridad con disponibilidad de todos los días, los siete días de la semana que son administrados por la Dirección de Información y Tecnología de la Cancillería.

Y que en el caso de las fichas técnicas del acuerdo marco, la orden de compra se suscribe exclusivamente a la adquisición del talento humano requerido para operar esos sistemas.

“Pretender incluir infraestructura o licencias existentes en esta solicitud habría constituido una duplicidad presupuestal e ineficiencia en el gasto público, contraviniendo los principios de la función administrativa”, afirmaron desde la Cancillería.

De otro lado, mencionaron que siendo respetuosos del gobierno entrante la entidad proyecta que el trámite de la solicitud de vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda.

El sistema es fundamental para la expedición de pasaportes fuera del país. Foto: Colprensa

“Entre tanto, la contratación del talento humano a través del AMP y la disponibilidad de la plataforma tecnológica propia deben garantizar la atención continua sin afectar el presupuesto del Estado”, dijeron.

Desde la Cancillería reiteraron que no existe una vulneración a la moralidad administrativa ni a la libre competencia y que desde el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el CIARC reafirmaron su compromiso con la protección del patrimonio público y la moralidad administrativa.

Las aclaraciones se dieron luego de que Caracol Radio revelara que este contrato podría ser adjudicado sin que hayan sido resueltos aspectos técnicos, jurídicos, financieros y operativos que resultan fundamentales para la transición.