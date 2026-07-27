Gobierno nombró reemplazo de Angie Rodríguez mientras se cumple su incapacidad: no la declararon insubsistente, como lo pidió Petro

A las 6:14 a.m. de este lunes, 27 de julio, el presidente Gustavo Petro le pidió públicamente, a través de su cuenta oficial de X, al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declarar insubsistente a Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación.

“Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de hacienda declarar insubsistente a la directora del fondo de adaptación por incompetente”, dijo el presidente, visiblemente molesto con Rodríguez porque concedió una entrevista a Noticias RCN y denunció que este gobierno pretendía girar un billón de pesos del Fondo Adaptación a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a escasas semanas de culminar la administración.

Angie Rodríguez y Gustavo Petro Casa de Nariño Foto: SEMANA / Presidencia

Sin embargo, a las 5:00 de la tarde de este lunes, Angie Rodriguez no había sido notificada por el Ministerio de Hacienda de la declaratoria de insubsistencia.

Al contrario, el Ministerio expidió un decreto (1697 del 27 de julio) con el que confirmó que Javier Pava Sánchez, actual director técnico grado 22 de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, “quedará como encargado en la gerencia del Fondo de Adaptación a partir de la fecha, mientras la doctora Angie Rodríguez se encuentra en licencia por enfermedad”, se lee en el documento.

El decreto del Ministerio de Hacienda firmado por el ministro, Germán Ávila. Foto: Pantallazo decreto.

Es decir, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien firmó el decreto, no cumplió al píe de la letra la orden de Gustavo Petro que consistía en declarar insubsistente a Rodríguez.

SEMANA conoció que la razón es jurídica.

Varios abogados de ese despacho analizaron el caso durante este lunes y coincidieron en que Angie Rodríguez aún permanece bajo la figura de incapacidad médica y retirarla de su cargo supone una acción legal por parte de la alta funcionaria que, probablemente, la devolvería a su puesto de trabajo. Ante ese escenario, el ministro Ávila optó por designar a una persona en encargo.

Angie Rodríguez Gustavo Petro la Casa de Nariño Documento Foto: SEMANA

“Es con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones del empleo mientras se encuentra en incapacidad su titular. Por tanto, se dispondrá la designación en encargo interinstitucional de un servidor público proveniente de otra entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de conformidad con las normas vigentes en materia de encargo”, se lee en el decreto.

Este medio estableció con personas cercanas a Angie Rodríguez que no descarta tomar acciones judiciales en caso de que Javier Pava Sánchez traslade el billón de pesos del Fondo Adaptación a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a menos de tres semanas de finalizar el gobierno de Gustavo Petro. Esa denuncia de Rodríguez motivó al hoy jefe de Estado a pedir la declaratoria de insubsistencia de la funcionaria y hablar de su condición médica.

“Aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió. ¿Tan rápido?“, preguntó Petro.

Personas cercanas a Angie Rodríguez han dicho que la joven politóloga ha recibido más apoyo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y su ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, que del petrismo.