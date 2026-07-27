Gustavo Petro pide declarar insubsistente a Angie Rodríguez: “Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas”

El presidente Gustavo Petro pidió al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, luego de divulgar un documento oficial en el que se informa que la funcionaria estuvo incapacitada por razones psiquiátricas y de cuestionar su permanencia al frente de la entidad.
No entiendo una prensa que no averigua a quien entrevista y le faltan el respeto incluso como paciente.— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 27, 2026
Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido.
Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que… pic.twitter.com/YAvoWTixg5
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que el documento “prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas” y, tras poner en tela de juicio que la funcionaria ya hubiera superado esa situación, pidió su retiro del cargo.
“Por tal razón le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo Adaptación por incompetente”, escribió Petro.
El documento difundido por el jefe de Estado corresponde a un oficio del Fondo Adaptación, del 1 de julio de 2026 y dirigido al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas.
En él, la secretaría general encargada de la entidad informa sobre la situación médica de Rodríguez y solicita prorrogar el encargo de las funciones de la gerencia.
Según el documento, la funcionaria fue sometida a una nueva valoración especializada en psiquiatría, la cual dio lugar a una incapacidad médica de diez días, comprendida entre el 28 de junio y el 7 de julio de 2026.
La carta precisa que la incapacidad fue reconocida mediante la Resolución 234 del 30 de junio de ese año.
Con base en esa situación, la secretaría general pidió mantener encargado al funcionario Juan Sebastián Loaiza Gualtero o, en su defecto, expedir un nuevo acto administrativo para garantizar la continuidad administrativa, financiera y contractual del Fondo Adaptación mientras persistiera la incapacidad de la gerente titular.
Además de divulgar el documento, Petro arremetió contra la funcionaria, a quien calificó como “una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio” y aseguró lamentar haberla conocido.
El mandatario también dirigió sus críticas contra varios medios de comunicación, a los que acusó de utilizar el caso para atacarlo políticamente.
“No entiendo una prensa que no averigua a quién entrevista y le falta el respeto incluso como paciente”, escribió. Agregó que “la prensa tradicional”, en su intento por desacreditarlo, terminó “manipulando una paciente psiquiátrica”.
Finalmente, Petro relacionó la controversia con la destinación de los recursos del Fondo Adaptación, al sostener que estos deben priorizar proyectos de agua potable para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y no otros fines que, según él, no corresponden a las prioridades de la entidad.