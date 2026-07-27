Centro Democrático se desmonta de la “guerra” propuesta por Rafael Nieto contra Abelardo De La Espriella y rechaza su postura

El expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene un nuevo dolor de cabeza: Rafael Nieto Loaiza quien, en menos de una semana, ha ventilado su animadversión con el presidente electo Abelardo De La Espriella.

A pesar de que toda su carrera política la ha hecho al lado del expresidente Uribe e integró posteriormente el Centro Democrático, después de la campaña presidencial Nieto dejó ver su molestia por el triunfo de De La Espriella en las urnas.

Aunque nunca se le vio haciéndole campaña a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, después de los resultados empezó con una serie de críticas contra el vencedor de la segunda vuelta presidencial.

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Nieto, quien fue el único senador del Centro Democrático que se opuso a que la posesión del presidente electo se hiciera en una guarnición militar y en una entrevista con el portal Cambio dijo que “Le vamos a ganar la guerra a Abelardo”.

Esa entrevista se sumó a la molestia por sus críticas contra la posesión del presidente electo en una guarnición militar ya que pertenece a un partido de gobierno y no de oposición, aunque sus declaraciones parecieran de un militante del Pacto Histórico.

Por esa razón, sus declaraciones en dicho portal y la postura que ha tenido en los últimos días generaron una serie de reacciones de congresistas del Centro Democrático que lo dejaron solo en su postura y quedó en evidencia que Nieto Loaiza se está volviendo un problema para el partido.

“Lo ayudaremos”: Centro Democrático negó estar “en guerra” con Abelardo De La Espriella y respaldó su Gobierno

“La única “guerra” del Centro Democrático es contra la inseguridad y la pobreza en Colombia. Somos partido de Gobierno, sin renunciar a nuestro pensamiento, propuestas y agenda legislativa. Es lo que esperan los Colombianos y nuestros electores", dijo el senador Hernán Cadavid al conocer la postura de su colega de corporación.

El representante Jaime Arizabaleta también rechazó las declaraciones del senador de su partido y se apartó de dicha postura. “¿Cómo así que ‘le vamos a ganar la guerra a Abelardo’? Nosotros no estamos en guerra con Abelardo; al revés, seremos partido de Gobierno y lo ayudaremos”, escribió.

El senador Juan Espinal aclaró que todas las posturas se respetan en el partido, pero que la de Nieto Loaiza no la puede compartir de ninguna manera.

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“Nuestro partido se ha declarado partido de Gobierno, y nuestra responsabilidad es defender los valores democráticos y respaldar al presidente Abelardo De La Espriella para que Colombia avance”, dijo.

Agregó: “Es urgente recuperar la seguridad, la salud, las finanzas públicas y garantizar que el país no se apague por la crisis energética. Esa es la verdadera guerra que debemos ganar. Además, debemos enfrentar con toda la fuerza del Estado a los grupos criminales que, durante el gobierno de Petro, se fortalecieron y hoy amenazan la tranquilidad de los colombianos”.

Plenaria del Senado, 20 de julio de 2026. Foto: Alejandro Acosta

El senador Andrés Forero, quien estuvo en la cabeza de lista para esa corporación, se sumó al rechazo de sus colegas y también dejó en claro que el Centro Democrático trabajará articuladamente con el gobierno electo.

“La guerra es contra el terrorismo, no contra un presidente con el que tenemos claras convergencias programáticas y al que el país necesita que le vaya bien. Enfrentamos una izquierda unida y organizada y las estériles luchas intestinas solo la benefician a ella. ¡Ojo con el 30!“, sentenció.

Con estas declaraciones queda claro que el Centro Democrático no tiene una “guerra” con el presidente electo y que el único que ve ese camino es Rafael Nieto Loaiza, quien horas después, por el rechazo generado, salió a decir que el titular del portal Cambio indujo al error.