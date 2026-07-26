De La Espriella cerrará más de 15 embajadas para acabar con el despilfarro de dinero: “Se acaba la politiquería y la burocracia”

El 7 de agosto Abelardo De La Espriella tomará posesión como el nuevo presidente de Colombia, pero desde ya está dando a conocer las decisiones que pondrá en marcha desde ese viernes festivo.

Este domingo, 26 de julio, el presidente electo hizo una declaración en sus redes sociales y, entre otros temas, anunció grandes cambios en el servicio diplomático colombiano al considerar que hay un excesivo gasto que se puede reducir sin problema alguno.

Por esa razón, anunció el cierre de las siguientes embajadas:

-Argelia

-Azerbaiyán

-Barbados

-Cuba

-Chequia

-Etiopía

-Ghana

-Haití

-Hungría

-Malasia

-Nicaragua

-Rumania

-Senegal

-Sudáfrica

Así mismo dijo que suspenderá la apertura de la embajada de Colombia en Palestina al considerar que no tiene ningún argumento sólido para ese millonario gasto.

Abelardo De La Espriella se posesionará en Cali: el Congreso deberá aprobar una proposición para sesionar el 7 de agosto en esa ciudad

Aclaró que el cierre de las embajadas no significa un rompimiento de relaciones, pero que sencillamente se puede buscar la manera de continuar con el servicio diplomático son generar tanta carga económica para el país. Eso sí, aclaró que no tiene interés alguno en mantener relaciones, por ejemplo, con Cuba o Nicaragua al ser, según él, unas dictaduras.

También señaló que cerrará unos 15 consulados por las mismas razones y que hay embajadas que deben ser unificadas. “En Paris tenemos la embajada en Francia y en la Unesco, eso de debe unificar. En Roma tenemos embajada en Italia y en la FAO, eso es absurdo", reiteró el mandatario electo.

“Colombia mantendrá las relaciones internacionales y se garantizará la atención a los connacionales mediante esquemas definidos y en embajadas de la región".

Aseguró que se fortalecerá la presencia diplomática en los países donde existen “oportunidades estratégicas para nuestro país. Abriré de nuevo la embajada de Colombia en Jerusalén y una en Nigeria que permitirá reorganizar y hacer más eficiente nuestra presencia en África”.

El presidente electo aseguró que durante los primeros 100 días de su gobierno hará unas revisiones técnicas y auditorías para determinar cómo está avanzando el servicio diplomático para definir si se deben cerrar otras más.

“Esto ahorrará miles de millones de pesos al año, es plata que necesitamos y se puede invertir en seguridad, salud, educación, infraestructura y oportunidades para los más pobres".

Finalmente dijo que durante su gobierno el tema diplomático no será un premio burocrático, sino una herramienta para traer inversión a Colombia. “Hay que trabajar para que los trámites consulares se hagan online".