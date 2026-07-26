Una hora después del cierre de las urnas en las elecciones atípicas en Tunja, la Registraduría ya había terminado la labor. El conteo de la jornada que se adelantó este domingo 26 de julio en Tunja, en la cual se eligió un nuevo alcalde, se produjo de manera ágil.

Fuerte contrapunteo entre candidatos a la alcaldía de Tunja. Pacto Histórico, entre los cuatro primeros

El ganador fue Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, quien adelantó su candidatura por el partido ASI, Alianza Social Independiente, un partido político que se cataloga como de centroizquierda y participó en las elecciones locales, entrega de avales a candidatos y agrupación de movimientos sociales y ciudadanos.

Como se trata de unas elecciones atípicas, el ganador es el que obtenga la mayor votación y ese fue Acevedo, quien en el boletín número 11, con más del 98 % de las mesas contadas, llevaba 24,7 % de los votos.

Elecciones atípicas en Tunja 2026 Foto: Registraduría Nacional / Cortesía

Votación reñida

La elección fue reñida pues en los cuatro primeros lugares se ubicaron aspirantes que también lograron votaciones similares o por lo menos muy cercanas a las del ganador.

Yamir López, por ejemplo, sumaba el 21,28 % de los votos, mientras que Sandra Estupiñán, una de las dos mujeres en el onceno de aspirantes, completaba el 17,75 %. El candidato del Pacto Histórico Jerson Cortes, que aspiró a ser el timonel del municipio de Tunja, capital boyacense, sumaba una votación del 15,3 % y se lanzó como representante de una nueva generación de líderes políticos

Elecciones atípicas en Tunja 2026. Foto: Registraduría Nacional / Cortesía

En la contienda electoral atípica, que se realizó debido a un fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección del alcalde Mikhail Krasnov, cuyo periodo iba hasta 2027, hubo un alto abstencionismo.

¿Quién es el nuevo alcalde?

Rafael Guillermo Acevedo Pedroza es un arquitecto y urbanista con maestría en gerencia de proyectos. Tiene 57 años. En el ámbito público ha sido secretario de Infraestructura de la ciudad y diputado de Boyacá. También ha desempeñado cargos en el sector empresarial.

Oriundo de Guacamayas, Boyacá, llegó tempranamente a la capital boyacense donde ha transcurrido la mayor parte de su vida, tanto personal como profesional.

Elecciones atípicas en Tunja: abrieron las urnas para elegir al nuevo alcalde de la ciudad

La participación ciudadana en los comicios en los que obtuvo su elección solo llegó al 30,71 % de los votantes inscritos, lo que equivale a decir que a las urnas acudieron 43.870 ciudadanos, de los 142.447 que podían votar. En consecuencia, el abstencionismo fue del 69,2 %, algo que suele pasar cuando las elecciones son atípicas, como en este caso.

Voto en blanco

Entre tanto, el voto en blanco, con un porcentaje de 3,53 %, le ganó a 4 de los once candidatos que participaron en los comicios y que obtuvieron resultados que no llegaron ni al 2 %.

Las cuatro mayores votaciones por la alcaldía de Tunja, en elecciones atípicas. Foto: Registraduría Nacional / Cortesía

¿Qué propone?

Dentro de las propuestas que hizo Rafael Acevedo para convencer a sus electores están la de adelantar las tareas necesarias para lograr una ciudad moderna, planificada y con visión de futuro, en la que los jóvenes encuentren mejores oportunidades, para que no tengan que migrar a otras zonas del país. De hecho, los analistas políticos de la región analizaban la frase que, ahora, se ve como la definitiva para la decisión de votar: “en año y medio podemos hacer lo que no se ha hecho en 20 años”. Expectativa total entonces con lo que hará Acevedo Pedroza en Tunja.