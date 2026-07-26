Doce boletines fueron emitidos por la Registraduría Nacional, luego del cierre de las urnas en las elecciones atípicas de Tunja, donde se eligió a un nuevo alcalde, en reemplazo d Mikhail Krasnov, ciudadano de origen ruso, a quien le fue anulada la elección.

Las mesas escrutadas en su totalidad, hacia las 5 de la tarde, evidenciaron varias realidades de la democracia en la capital boyacense.

Polémica en Tunja por posible injerencia del destituido alcalde Mikhail Krasnov a pocos días de las elecciones atípicas

La ventaja de Rafael Guillermo Acevedo Pedraza se evidenció desde los primeros momentos del conteo. Al final, el tablero mantuvo la tendencia que concluyó con un ganador, el cual obtuvo el 24,7 % de los votos; le siguieron Yamir López, Sandra Estupiñán y Jerson Cortes, este último, aspirante por el partido político Pacto Histórico, que -entre otras- será la organización que le hará una fuerte oposición a nivel nacional, al gobierno electo de Abelardo De La Espriella.

El conteo de votos por parte de los jurados de votación se produjo con rapidez, pero desde el comienzo, la tendencia se mantenía.