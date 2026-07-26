Abelardo De La Espriella enfrentaría una Contraloría General adversa; estas son las razones

El próximo 12 de agosto, el Congreso elegirá al próximo contralor general de la República. Teniendo en cuenta que el Consejo de Estado no suspendió el proceso de dicha elección, es claro que la lista de aspirantes fue conformada por la coalición del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.

SEMANA conoció que en el entorno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, consideran que los aspirantes “tienen nexos fuertes con el gobierno saliente, lo que pondría al gobierno del Tigre en una difícil situación, con la oposición en el órgano de control fiscal más importante del país, cuyo papel es fundamental para el manejo transparente de los recursos públicos”, tal como sostuvo una fuente cercana a la elección.

Los más opcionados hoy son Carlos Mario Zuluaga, Luis Enrique Abadía, Karol González Mora, Andrés Castro Franco y Diana Torres. Para el gobierno entrante, todos ellos han tenido vínculos o han tomado decisiones favorables al petrismo y la izquierda a lo largo de los últimos años.