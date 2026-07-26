Video | Infantil mano de Josen Escobar puso en riesgo al América de Cali en Bogotá

América de Cali regresó a Bogotá tras su última presentación en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde quedó eliminado del torneo anterior al caer 4-0 frente a Independiente Santa Fe. Este domingo 26 de julio, el equipo rojo volvió a la capital para enfrentar a Internacional de Bogotá por la fecha del segundo semestre de la Liga BetPlay.

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Desde los primeros minutos del compromiso, la escuadra visitante tomó el control del balón y generó acercamientos a la portería rival. La primera acción clara del encuentro se registró en el minuto cinco, tras una combinación colectiva que finalizó con un remate desviado del atacante Luis Quiñones.

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A pesar del inicio en campo contrario, el cuerpo técnico del club caleño debió realizar una modificación obligada de manera temprana. El extremo Jhon Murillo sufrió una molestia física que le impidió continuar, dando paso al ingreso de Jhon Tilman Palacios sobre el minuto 17 de la etapa inicial.

Desarrollo del marcador y definición en la segunda parte

Durante el resto del primer tiempo, América sostuvo la posesión mientras el onceno local buscó responder mediante salidas rápidas. Las aproximaciones del equipo local no generaron exigencias mayores para el guardameta Jean Fernandes, manteniéndose el marcador igualado a cero al descanso.

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En la etapa complementaria, la superioridad en el trámite se tradujo en anotaciones para la escuadra visitante. Un centro enviado por Luis Quiñones permitió el remate de cabeza de Jhon Tilman Palacios para señalar el primer gol de la tarde a favor del conjunto rojo.

Pocos minutos después, el árbitro sancionó una falta dentro del área cometida por el arquero local Kevin Cataño. El mediocampista Yeison Guzmán asumió el cobro desde el punto penal y ejecutó para el 2-0 en el marcador del escenario bogotano.

⚽🔥 ¡AMÉRICA AMPLÍA LA VENTAJA!Yeison Guzmán cobró de gran manera el penal y puso el 2-0 de América ante Inter de Bogotá. 🔴⚽



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Sanción del penal y cierre del compromiso

En el tramo final del partido, una acción defensiva del volante Josen Escobar terminó en contacto con la mano tras disputar un balón con Johan Garcés. El juez central revisó la jugada en la pantalla de la asistencia de video (VAR) y confirmó la pena máxima a favor de Internacional de Bogotá.

⚽ ¡Tras la revisión en el VAR, el central decretó penal a favor de Inter de Bogotá!



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El delantero Facundo Boné fue el encargado de ejecutar el cobro desde los doce pasos para el descuento local. El guardameta brasileño Jean Fernandes atajó el remate sobre su costado, manteniendo la ventaja de dos goles para la escuadra caleña hasta el pito final.

Con este resultado de 2-0, América de Cali consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay Dimayor, sumando tres puntos en la tabla de posiciones en el inicio del campeonato nacional.