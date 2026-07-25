¿Quién será la primera víctima?: nueva normativa del futbol colombiano que pone en jaque a más de un jugador

El campeonato de la primera división del fútbol profesional colombiano inicia las competencias correspondientes al segundo semestre de 2026. El desarrollo del torneo presenta la implementación de una serie de reglamentaciones deportivas que modifican las dinámicas de los partidos, buscando incrementar el tiempo efectivo de juego en los diferentes estadios del país.

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La División Mayor del Fútbol Colombiano acoge las normativas establecidas por la International Football Association Board (IFAB). Las autoridades del torneo local adaptan las medidas aplicadas durante la reciente Copa Mundial de la Fifa, celebrada en México, Estados Unidos y Canadá durante los meses previos a esta temporada.

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Ajustes en el tiempo de juego y el videoarbitraje

Entre las modificaciones para el arbitraje, se establece un límite de tiempo para la reanudación del juego por parte de los guardametas. Si un portero retiene el balón por más de cinco segundos al momento de realizar el saque, el equipo rival recibirá un tiro de esquina a favor, sancionando la demora de forma inmediata.

Miguel Almirón fue la primera víctima de la 'Ley Vinicius'. Foto: Getty Images

El sistema de videoarbitraje también amplía su margen de intervención en el desarrollo de los partidos. A partir de este torneo, los jueces de tecnología tienen la facultad de revisar las acciones que deriven en una segunda tarjeta amarilla, garantizando una evaluación detallada antes de concretar la expulsión de un deportista.

Asimismo, la asistencia de video intervendrá en las decisiones limítrofes sobre las líneas de meta del terreno de juego. El equipo arbitral en cabina podrá monitorear las jugadas dudosas para determinar si corresponde sancionar un tiro de esquina o un saque de puerta, reduciendo el margen de error humano.

Implementación de la restricción para agresiones verbales

Dentro del conjunto de normas adoptadas, resalta la aplicación de la disposición conocida en el entorno deportivo como la ‘Ley Vinicius’. Esta normativa establece que los futbolistas no podrán taparse la boca para dirigir insultos o agresiones verbales hacia otros colegas, rivales o miembros del cuerpo arbitral en ningún escenario.

Este fin se semana inició la Liga BetPlay 2026-II. Foto: API

El reglamento tipifica este comportamiento como una infracción sujeta a medidas disciplinarias inmediatas por parte del juez central. La disposición busca erradicar las conductas ofensivas que se ocultan ante las cámaras de transmisión, promoviendo un comportamiento basado en el respeto durante el transcurso del espectáculo deportivo.

En el contexto del campeonato nacional, cubrirse el rostro durante las discusiones constituye un comportamiento habitual entre los jugadores. Por lo que será cuestión de tiempo para que esta norma cace su primera víctima.