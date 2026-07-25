¿La ‘argenfifa’ es real?: Revelan carta que envió Infantino a Argentina tras la final del Mundial 2026

Tras la conclusión de la Copa Mundial de la Fifa en México, Estados Unidos y Canadá 2026, donde España se impuso por 1 a 0 ante Argentina en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, envió una comunicación epistolar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La carta fue dirigida de manera oficial al titular de la entidad sudamericana, Claudio Tapia.

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La AFA hizo público el contenido de la misiva a través de sus medios institucionales. La divulgación del documento generó conversaciones entre la afición deportiva, en un contexto donde seguidores de diversas selecciones habían compartido comentarios sobre el desarrollo de los encuentros durante el torneo internacional.

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El mensaje enviado por la máxima autoridad del fútbol mundial inició con el reconocimiento por el segundo lugar obtenido por el equipo sudamericano. La carta destacó la participación de la selección en el partido decisivo del certamen, disputado el pasado domingo 19 de julio de 2026 frente al conjunto español.

Texto del mensaje de la Fifa a la dirigencia argentina

En el documento remitido a la sede de la AFA, la dirigencia internacional felicitó el trabajo realizado por la delegación argentina en la competencia. Infantino expresó que la selección “argentina conquistó la medalla de plata tras una final disputada contra España. Quisiera reiterarle mis felicitaciones por este resultado para el fútbol argentino”.

Carta firmada por Gianni Infantino, dirigida a Chiqui Tapia. Foto: Fifa

Asimismo, la comunicación extendió el saludo a los integrantes del cuerpo técnico y a los futbolistas de la delegación. El presidente de la Fifa solicitó a su igual que “transmita mis felicitaciones a los jugadores, al entrenador Lionel Scaloni, al cuerpo técnico y médico, y a los aficionados que acompañaron al equipo durante la competición”.

El dirigente valoró también el ambiente registrado en las tribunas de los diferentes escenarios deportivos durante el desarrollo de la copa. Gianni Infantino concluyó: “La actuación de la selección contribuyó a hacer de esta edición un acontecimiento que cautivó a los aficionados, abriendo el camino hacia nuevos proyectos para el fútbol argentino”.