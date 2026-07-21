Gavi se pronunció por golpiza que le dio Leandro Paredes al acabar el Mundial 2026: fue certero

En la final del Mundial 2026 se vio un acto bochornoso protagonizado por el jugador de la selección Argentina, Leandro Paredes. Dicho volante fue cuestionado por haberse ido en contra de Gavi, de España, al cual quiso golpear tras el pitazo final.

En las imágenes que se reprodujeron tanto en video como en foto, se vio el deseo desbordado del referente argentino por golpear a su rival. Al suelo cayó el nuevo campeón del mundo y hubo polémica.

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Unos cuantos días después de ello, el agredido hizo referencia a la situación que vivió con su colega. Allí no quiso culparle, y en cambio hizo referencia a que otras situaciones son de una mayor gravedad.

Ante el cuestionamiento de un periodista, este se opuso a algún castigo para Paredes: “¿Deberían sancionar a los jugadores argentinos? No creo que deban ser suspendidos”.

“Entiendo que no sea buena imagen para los niños, pero hay esa parte de fútbol un poco más violenta. Todo es fútbol y tiene que ser así siempre”, fue la manera de complementar su respuesta.

💣🇦🇷 GAVI SOBRE LA AGRESIÓN QUE RECIBIÓ DE PAREDES EN LA FINAL ESPAÑA-ARGENTINA:



💥 “No creo que deba ser suspendido. Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido”



👊🏼 “No es una imagen para los niños pero creo que hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta”



📹… pic.twitter.com/ZaSrjPUmQm — Zona Mixta (@ZonaMixta__) July 21, 2026

Paredes se expone a sanción

FIFA sí se rige por su Código Disciplinario; podría sancionar a Leandro Paredes y a varios jugadores más de Argentina por algún tipo de conducta violenta.

Según está estipulado, la normativa apunta a que “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir y propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear”.

🚨⚽️Le footballeur argentin, Nahuel Molina, a asséné un coup de poing dans le ventre d’un joueur espagnol après le coup de sifflet final. pic.twitter.com/E7eNkTNnng — LSI AFRICA (@lsiafrica) July 20, 2026

Otro que también le propinó una agresión a un rival fue Nahuel Molina. El lateral cuando Rodri corrió a celebrar con los suyos, le mandó un puño al pecho al del Manchester City y este, de inmediato, se regresó a protestarle por ello.

En pocas horas o días podría conocerse si el máximo organismo toma medidas en contra de los jugadores albicelestes, quienes también quedaron expuestos luego de que mostrasen una bandera que decía “las malvinas son argentinas” tras clasificarse a la final vs. Inglaterra.

Ningún arrepentimiento

Lea Paredes rompió el silencio luego de haber protagonizado la pelea con Gavi. Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta personal de Instagram, donde no mostró arrepentimiento por la golpiza que le dio a su colega español.

En el mensaje publicado, tan solo hizo referencia a la derrota en la final, así como a la oportunidad que perdieron de ser bicampeones mundiales.

“Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto”, emitió el volante de Boca Juniors.

“¡Gracias a cada uno que formó parte de esta selección, a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido!”, dirigió a sus compañeros con los que llegó hasta la final del Mundial 2026.

“¡Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia!”, culminó diciendo.