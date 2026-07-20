Jugadores de España hicieron inesperado pedido tras las agresiones de Leandro Paredes

“Velada del año Vll: Paredes vs. Gavi”. Con ese letrero, los jugadores de la selección de España causaron furor en plena celebración por la obtención del Mundial 2026. Fue este lunes, 20 de julio, delante de miles de hinchas de la roja.

"VELADA DEL AÑO VII, PAREDES VS. GAVI"



El cartel de los jugadores de España en pleno festejo por la Copa del Mundo. pic.twitter.com/AdwiV79tH2 — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 20, 2026

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El argentino Leandro Paredes está en el ojo del huracán por la fuerte pelea que protagonizó con jugadores de España, como es el caso de Eric García y Gavi. Todo ocurrió al término de la final del Mundial 2026, en Nueva York, el pasado 19 de julio.

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

El altercado, o tangana como la llaman en España, tiene una mezcla de varios factores. Los jugadores argentinos, incluyendo a Leandro Paredes, tuvieron encontronazos con sus rivales. Pero no fueron solo ellos dos, pues también se vio a Otamendi con Rodri y algunos más.

OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:



"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"



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En el video se ve a Lamine Yamal señalando el cartel que dice: “Velada del año Vll: Paredes vs. Gavi”. De hecho, el propio Yamal se lo enseñó a Gavi y miró a la cámara diciendo “nos vemos”.

¿Qué es la Velada del año?

La velada del año es un evento organizado anualmente por el streamer Ibai Llanos. Invita a personalidades reconocidas, del periodismo, la farándula y más, para que peleen en un encuentro de boxeo amateur.

Por ejemplo, este próximo 25 de julio, la Velada del año Vl tendrá como protagonistas al periodista argentino Gastón Edul y a otro periodista, español, Edu Aguirre. Se trata de un encuentro que viene despertando interés desde hace meses.

¡GASTÓN EDUL REPRESENTARÁ A ARGENTINA EN LA VELADA DEL AÑO VI! 🥊



El periodista de TyC Sports se subirá al ring el próximo 25 de julio en Sevilla para pelear contra su colega Eduardo Aguirre, del Chiringuito y amigo de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/k7xh3NAxMH — TyC Sports (@TyCSports) March 9, 2026

Ahí es donde cobra sentido el pedido de los jugadores de España, para que la velada del año Vll, que por normalidad tendría desarrollo en 2027, sea entre Gavi y Leandro Paredes, trasladando el bochornoso momento de Nueva York al entretenimiento internacional.

Prensa española explota contra Leandro Paredes

Los medios de España no guardaron silencio tras la violenta agresión de Paredes a los futbolistas de la roja. Estos son algunos de los titulares al respecto:

“Paredes pierde los papeles y agrede a Gavi tras la final del Mundial” - Mundo Deportivo

“El centrocampista argentino, que jugó con excesiva dureza, no encajó bien la derrota y protagonizó un lamentable incidente“.

“¡Paredes pierde los papeles y agrede a Eric Garcia y Gavi tras la final del Mundial!" - Sport

“Reacción lamentable del futbolista argentino a la derrota de su selección contra España en el MetLife Stadium“.

“El antifutbol llamado Leandro Paredes: Pierde la cabeza y es sancionado tras España - Argentina” - Marca

“Tras el silbatazo final, las redes sociales han evidenciado como el defensor de Argentina, Leandro Paredes, de manera inmediata agrede a un jugador de España y punto de una batalla campal entre ambas selecciones. En vez de ser un guerrero ante la derrota demostró ser una bestia ante el triunfo ajeno”.