España llegó a Madrid: así será su bienvenida y la celebración del título del Mundial 2026

Tras vencer 1-0 a la selección de Argentina en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, la delegación española de fútbol aterrizó en Madrid hacia las 7:30 de la mañana, hora de Colombia. El triunfo se concretó con una anotación de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, que le otorgó al país su segundo título mundial.

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Luego de los actos de premiación en territorio estadounidense, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo pública la hoja de ruta para los festejos. La institución definió el plan denominado Ruta de los Reyes del Mundo, el cual contempla un recorrido en caravana por los puntos neurálgicos de la capital española.

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Respecto a la jornada festiva, la RFEF comunicó de manera oficial que “miles de aficionados acompañarán al equipo en su recorrido por las calles de la capital para festejar la conquista del Mundial de 2026 y compartir con los internacionales un momento único tras la consecución de la segunda estrella”.

Tramo institucional y caravana por la capital

La agenda de la delegación iniciará durante las primeras horas de la tarde con las visitas protocolarias a las sedes gubernamentales. Las autoridades locales organizaron un evento de bienvenida en el Palacio de Comunicaciones de Cibeles, espacio que contará con la participación de las cantantes Lola Índigo y Ana Mena.

Pasó de ser la 𝘯𝘪𝘯̃𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘦𝘴𝘤𝘶𝘦𝘭𝘢 a la que ya 𝘯𝘰 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳𝘦 𝘯𝘢́.



Te canta, te baila, todo lo hace bien. Y sí, estará con nosotros celebrando la #CopaMundialFIFA.



😍 ¡Te esperamos, @lolaindigomusic! #VamosEspaña pic.twitter.com/xzzsTBJGmS — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Posteriormente, los integrantes de la plantilla abordarán un autobús al aire libre para iniciar el trayecto ante el público. La RFEF detalló en su pronunciamiento que “la expedición iniciará una multitudinaria rúa que atravesará lugares emblemáticos de Madrid antes de concluir en la calle Montalbán”, punto adyacente a la Plaza de Cibeles.

Detalle del itinerario en las calles madrileñas

El recorrido terrestre dará inicio formal a partir de las 7:00 p. m. (hora española), por vías principales y conexiones del casco urbano. El trayecto partirá desde el Palacio de la Zarzuela hacia la zona de Moncloa, donde comenzará el paso del vehículo descubierto ante los ciudadanos convocados.

El autobús continuará por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza y Sagasta, para ingresar en sentido contrario por la calle Génova. La ruta avanzará por las vías Goya y Serrano hasta llegar a la Plaza de la Independencia, pasando por la Puerta de Alcalá y la calle Alfonso XII antes de ingresar al punto de cierre en Montalbán.

Finalmente, el evento incluirá la presentación individual de cada uno de los futbolistas y de los integrantes del cuerpo técnico sobre el escenario principal. La federación confirmó que esta celebración busca reunir a los seguidores del equipo para el cierre formal del calendario deportivo del torneo internacional.