Se conoce video de lo que hizo Lamine Yamal durante pelea en final del Mundial: gesto llamó la atención

La Selección de España se proclamó campeona del mundo tras ganarle 1-0 a Argentina en el tiempo extra. De esta forma, sumó su segundo título en toda su historia.

Roban el protagonismo a Lamine Yamal tras la consagración de España: él es Keyne

Uno de los grandes artífices fue Lamine Yamal, que con 19 años sumó su primera estrella y se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en alcanzar la copa.

Pero más allá de lo que pasó en el partido, el deportista del Barcelona dejó una imagen que se ha hecho viral después del pitazo final y que ha dado mucho de qué hablar.

Todo se dio en medio de la pelea que protagonizaron algunos jugadores después de que Leandro Paredes fuera a buscar a los españoles. Mientras que varios de sus compañeros se involucraban en la situación, el número 19 se arrodilló en el campo y comenzó a rezar.

En un video que fue grabado por un aficionado, se ve a Lamine con los ojos cerrados y las manos extendidas, mientras que pronunciaba algunas palabras. En contraste, en el fondo los demás jugadores seguían en la controversia.

Tras algunos segundos, el extremo derecho finalmente se levantó y se fue caminando del sitio muy despacio, mientras que la pelea entre argentinos y españoles poco a poco se iba calmando.

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Otro video que ha llamado la atención tiene como protagonista e Lionel Messi y también ha dado mucho de qué hablar. Al número 10 se le vio muy serio después del pitazo final.

Justo en el momento en el que Paredes comenzó la discusión con los rivales, en las imágenes se ve al futbolista del Inter de Miami alejado de la situación y simplemente mirando con las manos en la cintura.

Pese a que las cámaras lo seguían, el múltiple ganador del Balón de Oro en ningún momento se acercó al sitio para calmar a sus compañeros, sino que siempre observó todo desde la distancia.

Por ahora, la Fifa no se ha pronunciado acerca del incidente, pero no se descarta que le puedan aplicar sanciones a los jugadores involucrados en esta pelea, que ha desatado muchas reacciones en las redes sociales.