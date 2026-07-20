Revuelo en Benfica por las primeras palabras de Jhon Durán: esto dijo en su presentación

Asoma una nueva ilusión para Jhon Jáder Durán en Benfica y ya es oficial. Este lunes, 20 de julio, fue presentado como nuevo refuerzo del cuadro portugués, en un intento más por levantar su carrera y volver a tener lugar en la Selección Colombia.

Jhon Durán puso un pie en Portugal y ya dio de qué hablar: sus palabras resuenan en Benfica

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Y es que Jhon Jáder ya causó revuelo entre la hinchada del Benfica. Además de asegurar que llegaba al equipo más grande de Portugal, les hizo una promesa a los aficionados, quienes le han expresado una calurosa bienvenida a través de las redes sociales.

Jhon Jáder Durán: “Es el club más grande de Portugal”

“Estoy muy agradecido a Dios, como dije cuando llegué. ¡Estoy feliz! Sigo diciendo que es el club más grande de Portugal. Estoy muy agradecido de estar aquí”, dijo Durán, en declaraciones recogidas por la web oficial del Benfica.

Y, luego, unas palabras para la afición del Benfica: “Quiero agradecerles su apoyo, los mensajes que me dejaron en Instagram. Quiero recompensarlos en el campo. Quiero trabajar para devolverles todo el cariño que me han demostrado con sus mensajes”.

Este será el séptimo equipo en la carrera de Jhon Durán. Inició en Envigado, pasó al Chicago Fire de la MLS, luego dio el salto al Aston Villa y, a principios de 2025, fue transferido al Al-Nassr de Arabia Saudita por una cifra récord para un futbolista colombiano.

Sin embargo, la etapa del delantero en Arabia Saudita no tuvo la continuidad esperada. Salió cedido al Fenerbahçe en julio de 2025, posteriormente al Zenit en febrero de 2026 y ahora, también a préstamo, llega al Benfica.

En medio de todos los cambios que tuvo, las críticas no faltaron. Perdió su lugar en Selección Colombia, cuando parecía tenerlo casi fijo, y quedó envuelto en polémicas por su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego.

En principio, y al tratarse de una cesión, Durán espera hacer el mejor trabajo posible en Benfica. Ya a mediados de 2027 está llamado a regresar a Al-Nassr, equipo que invirtió una fortuna en él y con el que tiene contrato hasta junio de 2030.

“¡Quiero darlo todo! Quiero trabajar, ayudar al equipo. Siempre me gusta esforzarme al máximo, pero tengo que trabajar duro para conseguirlo. Quiero aportar todo lo que tengo, así como ellos también pueden ayudarme“, añadió Durán en su llegada a Benfica.