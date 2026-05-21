Así reaccionó Jhon Jáder Durán tras no ser llamado a la concentración de la Selección Colombia

La Selección Colombia continúa sumando jugadores en el campamento de concentración rumbo al Mundial 2026. Este jueves abrieron la puerta a los medios de comunicación y quedó confirmada la presencia de ocho futbolistas:

Camilo Vargas (Atlas)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

James Rodríguez (Minnesota United)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Richard Ríos (Benfica)

Deiver Machado (Nantes)

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En las últimas horas se había mencionado el nombre de Santiago Arias; sin embargo, el lateral antioqueño no estuvo presente en la sesión diurna que se llevó a cabo en la sede deportiva de Atlético Nacional.

Ni rastro de Jhon Jáder Durán

La Selección Colombia estará hasta el sábado en Medellín y luego se trasladará a Bogotá para preparar el partido amistoso contra Costa Rica, programado para el próximo 1 de junio en el Estadio El Campín.

La próxima semana se sumará un grupo numeroso de jugadores proveniente de Europa, donde las principales ligas están a punto de finalizar.

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Los únicos que tienen permiso para integrarse más tarde son Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, que juegan la final de la Conference League. Su viaje a Colombia depende del resultado de ese partido y la hipotética celebración que se organice por parte del Crystal Palace.

El resto se irán incorporando a entrenamientos según su itinerario y el veredicto de Néstor Lorenzo, quien eligió su propio grupo de citados a concentración entre los 55 jugadores de la prelista.

Aunque Jhon Jáder Durán está en la lista previa y llegó a Medellín hace unos días, no hace parte de los entrenamientos. Ante esa sonora ausencia en la sede de Guarne, el delantero antioqueño reaccionó con una foto de sí mismo entrenando en casa para mantenerse a punto físicamente por si llega la convocatoria.

Jhon Jáder Durán sigue entrenando por su cuenta en Medellín. Foto: Instagram @jaderduran9

Cabe recordar que Durán recibió un permiso especial del Zenit para viajar a Colombia en la previa a la última fecha de la liga rusa. En dicho documento se mencionaron “circunstancias personales” como la verdadera razón de su salida.

Los últimos reportes apuntan a que su historia en el Zenit ha terminado y tendrá que volver al Al-Nassr de Arabia Saudita para definir su futuro en el mercado de verano.

Ahora mismo habría algunas ofertas sobre la mesa, aunque es prematuro para determinar cuál será su próximo destino. Su representante estuvo en Turquía, lo que desató rumores sobre un regreso a la liga en la que ya supo jugar con la camiseta del Fenerbahce.

Lo más probable es que Jhon Jáder no entre en la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 y durante ese tiempo se siente a escuchar ofertas.