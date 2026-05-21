Lorna Cepeda habló sobre Diego Torres, su excuñado, y destapó cómo es su relación actual: “Lo recordamos”

Lorna Cepeda es uno de los rostros más recordados de la televisión colombiana debido a su icónico papel de Patricia Fernández en Yo soy Betty, la fea. La actriz conquistó a miles de personas, quienes la siguen recordando por su famoso apodo de ‘la peliteñida’ en la telenovela.

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Actualmente, la celebridad triunfa en otros países, presentando Muertas de la risa, donde comparte con Natalia Ramírez (Marcela Valencia en la producción) en teatros internacionales.

En una visita reciente a Argentina, Cepeda estuvo como invitada a Urbana Play, proyecto presentado por Matías Martin, donde fue interrogada sobre su vínculo con Diego Torres, que hizo parte de su familia.

La artista no dudó en revivir aquella época en la que compartió cercanía con el cantante, ya que fue pareja de Angie Cepeda, su hermana.

En la charla, mostró el gran afecto que le tiene al argentino, mencionando que siempre se llevaron bien y lo recuerda de una forma especial. La famosa apuntó que ya no se hablan, pues el tiempo los ha cambiado, pero lo percibe como una persona muy bonita para toda la vida.

“Dieguito ha sido superlindo toda la vida”, dijo al inicio.

“No hemos hablado, pero siempre lo recordamos con mucho cariño, la verdad. Le tenemos mucho aprecio en toda la familia. Mi hermana Ive y yo. Somos tres hermanas. Ellos se llevan bien”, agregó.

La actriz no dudó en revivir una etapa de su proceso personal, precisamente cuando su mamá murió, exaltando lo bien que se portó con ellas.

“Él se portó muy bien cuando mi mamá murió. Yo estaba acá, él seguía con mi hermana y él se portó superbién”, agregó.

En diálogo con Infobae en 2024, Diego Torres comentó acerca de esta experiencia, juntándose con las raíces y cultura colombiana por esta relación con Angie Cepeda.

“Yo tuve siete años en pareja con una barranquillera, entonces el espíritu costeño lo disfruté mucho, con su familia y con gente muy linda, que siempre me han tratado con mucho cariño”, dijo en aquel momento.