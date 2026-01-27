Gente

Lorna Cepeda se sinceró sobre los momentos más vulnerables de su vida y su conexión con lo espiritual: “Vi al ángel Gabriel”

La actriz, recordada por su papel en ‘Betty, la Fea’, hizo parte del octavo episodio del pódcast ‘Charlas divinas’ de María Fernanda García y Julieta Del Río.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
27 de enero de 2026, 11:27 p. m.
Lorna Cepeda abre su corazón y comparte su testimonio más íntimo en el podcast Charlas Divinas
Lorna Cepeda abre su corazón y comparte su testimonio más íntimo en el podcast Charlas Divinas Foto: Podcast Charlas Divinas

En un mundo donde las estrellas del espectáculo suelen guardar sus batallas personales bajo llave, Lorna Cepeda rompió el molde.

La icónica actriz colombiana, conocida mundialmente como la peliteñida de Yo soy Betty, la fea, abrió su corazón en el octavo episodio del podcast Charlas Divinas, presentado por María Fernanda García y Julieta Del Río, con un testimonio crudo y esperanzador sobre la fe y la sanación.

Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milán y causó asombro con la decoración: “Qué humildad”
YouTube video 6Du2X3M-snw thumbnail

Lorna Cepeda saltó a la fama en 1999 con su personaje de Patricia Fernández en Yo soy Betty, la fea, la telenovela que revolucionó la televisión latinoamericana. Lorna inició como modelo a los 16 años antes de estudiar psicología en la Universidad del Norte y formarse como actriz con maestros como Alfonso Ortiz y Vicky Hernández.

Su interpretación en la novela le valió el Premio TVyNovelas 2001 como mejor actriz de reparto, además de galardones como el INTE en EE. UU. y el del periódico El Tiempo, consolidándola como un ícono cultural que aún brilla en la secuela Betty, la fea: la historia continúa de Prime.

Gente

Filtran quiénes serían los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’; hay controversia en redes

Gente

¿Se repite la historia de Nataly Umaña? Esposo de Johanna Fadul reacciona a los coqueteos que recibe en ‘La casa de los famosos’

Gente

Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milán y causó asombro con la decoración: “Qué humildad”

Gente

Will Smith habría estado cerca de la muerte: el actor revela cómo un error técnico casi le cuesta la vida grabando su nuevo documental

Gente

Nataly Umaña se fue contra Alejandro Estrada y desmintió versión tras ruptura: “Para liberarme de ti”

Gente

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Gente

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

Gente

Lorna Cepeda le reveló a SEMANA detalles de la segunda temporada de ‘Betty la fea: La historia continúa’

Gente

Lorna Cepeda y Jorge Enrique Abello regresan a la nueva temporada de Betty, la fea. Los actores le contaron a SEMANA los cambios que tendrán sus personajes

Gente

Lorna Cepeda recordó cómo se enteró de que padecía cáncer; vio señal anormal en su cuerpo: “Era una cosa asquerosa”

Lorna Cepeda le reveló a SEMANA detalles de la segunda temporada de ‘Betty la fea: La historia continúa’
Lorna Cepeda abre su corazón y comparte su testimonio más íntimo en el podcast Charlas Divinas
Lorna Cepeda abre su corazón y comparte su testimonio más íntimo en el podcast Charlas Divinas Foto: Podcast Charlas Divinas

Un espacio de fe y milagros

Charlas divinas, conducido por las dinámicas María Fernanda García y Julieta Del Río, es un pódcast que invita a figuras públicas a deshojar sus experiencias espirituales.

Dedicado a testimonios de vida, milagros y la presencia divina en la oscuridad, el programa ha ganado fama en Latinoamérica por su tono íntimo y sin filtros, perfecto para oyentes que buscan inspiración más allá del entretenimiento ligero. El octavo capítulo, disponible en plataformas digitales, elevó el nivel con la vulnerabilidad de Cepeda.​

Will Smith habría estado cerca de la muerte: el actor revela cómo un error técnico casi le cuesta la vida grabando su nuevo documental

“Dios nunca me soltó”, sentenció Lorna en la charla, relatando cómo Taliana Vargas la reconectó con la misa tras años alejada de la fe.

También relató cómo, de la mano divina, superó la muerte de su madre, el divorcio del padre de sus dos hijos, así como crisis económicas y emocionales. Enfrentó cáncer de piel y problemas de salud en sus hijos, siempre hallando “la mano milagrosa” al buscar con humildad.​

Natalia Ramírez interpretó a Marcela Valencia en 'Yo soy Betty, la fea'.
Natalia Ramírez interpretó a Marcela Valencia en 'Yo soy Betty, la fea'. Foto: RCN

La actriz también habló sobre sueños proféticos que la guiaron. Uno en el que su abuelo fallecido le anunciaba que sería madre de una niña, y otro en el que el ángel Gabriel le revelaba tres pasos esenciales para su propósito de vida: saber qué quiere, enfocarse y perseverar.

El podcast Charlas Divinas ya había tenido otros episodios impactantes. Entre sus invitados han estado Diva Jessurum, Carlos Calero, Carolina Cruz, Daniel Klug, Linda Palma, Maca López e Ingrid Macher.

Más de Gente

Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.

Filtran quiénes serían los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’; hay controversia en redes

Juanse Quintero rompe el silencio sobre los coqueteos a Johanna Fadul

¿Se repite la historia de Nataly Umaña? Esposo de Johanna Fadul reacciona a los coqueteos que recibe en ‘La casa de los famosos’

Lorna Cepeda abre su corazón y comparte su testimonio más íntimo en el podcast Charlas Divinas

Lorna Cepeda se sinceró sobre los momentos más vulnerables de su vida y su conexión con lo espiritual: “Vi al ángel Gabriel”

Shakira. La Colombiana más buscada en internet.

Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milán y causó asombro con la decoración: “Qué humildad”

Will Smith confiesa el momento más aterrador de su carrera a tres metros bajo el hielo

Will Smith habría estado cerca de la muerte: el actor revela cómo un error técnico casi le cuesta la vida grabando su nuevo documental

Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminaron en 2024

Nataly Umaña se fue contra Alejandro Estrada y desmintió versión tras ruptura: “Para liberarme de ti”

J Balvin

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Mamá de Yeison Jiménez contó cómo se enteró de la muerte de su hijo.

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

Madre de Yeison Jiménez rompe el silencio y revela la situación que vivió en el homenaje al artista.

“No era una celebración”: madre de Yeison Jiménez, confesó su indignación por desórdenes en el homenaje

Twitter habría bloqueado la cuenta del rapero

Kanye West expuso “episodio maníaco” y revivió tema de su trastorno mental: “Me siento mortificado”

Noticias Destacadas