La estrella de Hollywood, Will Smith, ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no por un escándalo en la alfombra roja, sino por una experiencia extrema que casi termina en tragedia. Durante el rodaje de su más reciente serie documental, De Polo a Polo con Will Smith, el actor enfrentó el momento más peligroso de su vida al quedar atrapado bajo una densa capa de hielo en el Ártico.

Un desafío extremo que superó la ficción

Tras el polémico episodio en los Premios Óscar con Chris Rock, Smith ha buscado reenfocar su carrera hacia proyectos que desafían sus propios límites físicos y mentales. En esta producción de National Geographic y Hulu, el protagonista de Bad Boys se propuso recorrer los siete continentes en cien días. Sin embargo, lo que comenzó como una ambiciosa aventura estuvo a punto de convertirse en su última expedición.

En una reciente entrevista concedida al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el actor de 55 años relató con detalle la angustia que vivió durante una inmersión. “Fuimos a bucear al Polo Norte e hicimos una inmersión bajo el hielo. Te sumerges bajo el hielo, y puede alcanzar hasta tres metros de espesor”, explicó Smith ante la mirada atónita del presentador y la audiencia.

El error que pudo ser fatal: “No lograba localizar la salida”

La situación se tornó crítica en cuestión de minutos. A pesar de contar con un equipo de buzos expertos, las condiciones del entorno —que Smith describió como una “cordillera de hielo inadvertida”— jugaron en su contra. Estas formaciones irregulares bajo el agua dificultan drásticamente la orientación, convirtiendo el espacio en un laberinto mortal.

El equipo de seguridad dio la orden de abortar la inmersión poco después de iniciarla, al detectar riesgos estructurales. El problema real surgió cuando Smith intentó regresar a la superficie: no logró localizar el orificio de salida por el que había ingresado.

“Chocaba con el hielo sólido. Intentas encontrar el agujero de vuelta, pero no lo ves”, relató el actor, enfatizando la sensación de claustrofobia y pánico al estar atrapado bajo una barrera natural impenetrable.

Un renacer para la estrella de ‘Men in Black’

Afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los expertos que lo acompañaban, Smith pudo ser guiado de regreso al punto de acceso. Este incidente marca un antes y un después en su trayectoria, pues, como él mismo admitió, nunca antes había enfrentado una situación de riesgo de tal magnitud, ni siquiera en sus películas de acción más exigentes.

Este anuncio coincide con el buen momento que atraviesa su imagen pública tras el éxito de Bad Boys: Ride or Die, demostrando que el público está listo para ver una faceta más vulnerable y humana del actor. De Polo a Polo promete ser no solo un viaje geográfico, sino un testimonio de supervivencia que pone a prueba la resiliencia de uno de los rostros más conocidos del cine mundial.