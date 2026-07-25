Diego Sáenz reaparece tras sufrir grave accidente en paracaídas y ser operado de urgencia: “Cometí una cadena de errores”

El presentador, locutor y creador de contenido colombiano Diego Sáenz reapareció en sus redes sociales para dar detalles del grave accidente que sufrió mientras practicaba paracaidismo.

El incidente, que quedó registrado en video durante las fases finales del salto, le causó una fractura expuesta de tibia, peroné y tobillo en su pierna derecha, lesión que requirió intervención quirúrgica de urgencia.

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A través de un extenso video publicado en su canal oficial de YouTube y replicado en sus cuentas de redes sociales, el exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia y baterista de la agrupación Los Revéz explicó las causas del impacto.

Lejos de atribuir el hecho a una falla de los equipos o a factores climáticos impredecibles, Sáenz asumió la responsabilidad de lo sucedido.

“Quiero decirlo con total honestidad, porque parte de crecer también es analizar. Cometí una cadena de errores durante el aterrizaje que me llevaron a esto que pasó”, afirmó el presentador desde su residencia en Bogotá, donde cumple reposo antes de dar inicio a las terapias de rehabilitación.

Según el testimonio del comunicador, el análisis del video grabado durante la maniobra le permitió identificar las decisiones fallidas durante el descenso.

Sáenz explicó que decidió hacer públicas las imágenes no solo para contextualizar la gravedad de su lesión, sino como un ejercicio pedagógico para otros practicantes de deportes de riesgo: “Son de esas cosas que uno dice: ‘Eso nunca me va a pasar a mí’. Pues pasa. Este video también lo hago para que todos aprendamos de nuestros propios errores o de los de otros”.

“No podía trasladarme a Bogotá; de poder podía, pero hubiera sido una tortura”, relató Sáenz, detallando que el momento de mayor intensidad sintomática ocurrió durante los traslados en camilla hacia la clínica donde finalmente fue intervenido de urgencia.

El presentador debió permanecer en el centro médico de Girardot desde el sábado hasta el martes siguiente a la intervención. Durante esa etapa inicial contó con el acompañamiento de Fabio Restrepo, amigo cercano de la infancia.

“Afortunadamente estaba en Girardot y estuvo ahí para acompañarme”, precisó el comunicador, quien también extendió sus agradecimientos a los profesionales de la salud y a las personas que compartieron habitación y le enviaron mensajes de apoyo.

Más allá del daño físico, el locutor abordó la carga emocional que implica una lesión de esta magnitud para su desempeño profesional. Como baterista y figura pública en televisión y plataformas digitales, las consecuencias directas sobre su movilidad generaron momentos de alta incertidumbre.

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“Soy baterista, pierna derecha, la pierna del bombo. ¿Cómo voy a salir de esta?”, expresó sobre los interrogantes que surgieron tras el diagnóstico inicial y la prolongada incapacidad que afronta.

Sin embargo, Sáenz enfatizó en que el proceso de recuperación médica exige una postura psicológica firme: “Entendí que en una situación como esta el trabajo mental de verdad es el 90 %. Mantener la calma es muy importante”.

El presentador concluyó su mensaje señalando que no busca victimizarse con la divulgación de su caso y que inicia una etapa larga de controles médicos y rehabilitación física.