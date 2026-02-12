Diego Sáenz tiró fuerte pulla por críticas al nuevo lanzamiento de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

Luego de que se cancelara la primera temporada de ¿Qué hay pa’ dañar?, la cual estuvo conformada por Valentina Taguado, Johana Velandia y Hassam, muchas personas creyeron que la producción sería eliminada por completo de la plataforma, pues en su reemplazo se lanzó la versión para La casa de los famosos Colombia. No obstante, esta fue presentada en un nuevo horario.

Con Karina García, Roberto Vásquez y Néstor Parra, el formato se retomó de manera exclusiva para comentar los momentos más importantes del reality de convivencia del Canal RCN.

Este es el horario de transmisión del nuevo programa del Canal RCN. Foto: Canal RCN

Sin embargo, después de varias semanas, se retomará la idea inicial, en la que tres panelistas se unen para ofrecerle a la audiencia una experiencia auténtica. Diego Sáenz, Alejandra Villeta y Jessica Bohórquez llegan con su estilo espontáneo, cercano y divertido para llevar a cabo conversaciones sin filtro y momentos inesperados.

A partir del 16 de febrero y en exclusiva por la app del Canal RCN y YouTube, las estrellas del mundo digital se conectarán durante jornadas de cuatro horas para profundizar en distintas miradas y temáticas, y enriquecerlas con sus opiniones personales.

El regreso por tercera vez de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’: estos son los nuevos integrantes del formato de RCN

Presentadores de la nueva temporada de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

Diego Sáenz: con su energía, impulsará el ritmo y activará el debate con su característico humor y espontaneidad.

con su energía, impulsará el ritmo y activará el debate con su característico humor y espontaneidad. Jessica Bohórquez: conectará con la audiencia desde la sensibilidad y una marcada mirada generacional.

conectará con la audiencia desde la sensibilidad y una marcada mirada generacional. Alejandra Villeta: brindará el equilibrio necesario con su criterio, contexto y profundidad en cada discusión que surja en este formato.

“Este formato diseñado exclusivamente para el ecosistema digital promete contenidos innovadores, dinámicos, invitando a los espectadores a sumarse, interactuar y disfrutar de un formato que rompe con lo tradicional. Encontrémonos desde este lunes 16 de febrero, desde las 4:00 p.m.”, informó el Canal RCN.

Los comentarios de Ariel Osorio sobre ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

En medio de una de las recientes transmisiones de La Corona TV, su presentador principal, Ariel Osorio, habló del nuevo lanzamiento de la producción y compartió su opinión personal.

“¿Ustedes pueden creer que otra vez vuelve dizque ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ ¿En serio? No, esto ya es mucha insistidera, eso es como terquedad. Este programa nació creyéndose la policía de la moral de la farándula, que iban a hablar de todo el mundo, que iban a decir las verdades y que nadie se les iba a escapar, pero no funcionó“, dijo frente a las cámaras.

Diego Sáenz le respondió a Ariel Osorio. Foto: ¿Qué hay pa' dañar?

Un detalle que llamó la atención de los usuarios fue el comentario de Diego Sáenz, en el que respondió de forma directa a las palabras de Ariel:

“Gracias por los buenos deseos. Me encanta cuando la crítica llega antes del estreno. Eso ahorra tiempo en la pauta. Nos vemos al aire, colegas periodistas”.