Hoy arranca el Mundial 2026: calendario completo, grupos, horarios y cuándo juega Colombia

La cuenta regresiva llegó a cero. Hoy jueves, 11 de junio, arranca el Mundial 2026 con la participación de 48 selecciones en tres sedes oficiales elegidas por la FIFA: México, Estados Unidos y Canadá.

Colombia hace parte de ese selecto grupo de países que logró su clasificación. El combinado nacional vuelve a sentirse mundialista ocho años después, teniendo en cuenta que se quedó por fuera de la edición de Catar-2022.

Los ocho canales que transmiten el Mundial 2026 en Colombia: lista completa y actualizada

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¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026?

El primer partido de la Selección Colombia está programado para el próximo 17 de junio, a las 9:00 de la noche, enfrentando a Uzbekistán en la fecha 1 del grupo K.

La segunda salida de la Tricolor será contra RD Congo (23 de junio) y en el tercer partido se verá las caras contra Portugal (27 de junio).

Para clasificar es necesario terminar en el primer o segundo lugar del grupo. En caso de terminar tercero entra la comparación con los rivales que terminaron en la misma posición de otras zonas.

James Rodríguez en los actos protocolarios del amistoso con Croacia en Estados Unidos Foto: ISI Photos via Getty Images

¿Qué canales transmiten el Mundial?

Directv Sports cuenta con los derechos para la transmisión exclusiva de los 104 partidos, sin embargo, Caracol TV, Canal RCN y Win Sports también tendrán el Mundial 2026 en sus pantallas.

Aplicaciones como Disney +, Paramount +, DAZN y Amazon Prime Video ofrecerán el cubrimiento de la Copa del Mundo, aunque en es necesario el pago de una suscripción adicional.

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Así está divididos los grupos

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Grupo B : Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar y Suiza.

: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar y Suiza. Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F : Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Grupo I : Francia, Senegal, Irak y Noruega.

: Francia, Senegal, Irak y Noruega. Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

: Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Grupo K : Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.

: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Mundial 2026: Lista de partidos, fechas y horarios

Fase de grupos

Partido 01 (Inaugural): Jueves 11 de junio, 02:00 p.m. | México vs. Sudáfrica (Grupo A)

Partido 02: Jueves 11 de junio, 09:00 p.m. | Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A)

Partido 03: Viernes 12 de junio, 02:00 p.m. | Canadá vs. Bosnia-Herzegovina (Grupo B)

Partido 04: Viernes 12 de junio, 08:00 p.m. | Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)

Partido 05: Sábado 13 de junio, 02:00 p.m. | Catar vs. Suiza (Grupo B)

Partido 06: Sábado 13 de junio, 05:00 p.m. | Brasil vs. Marruecos (Grupo C)

Partido 07: Sábado 13 de junio, 08:00 p.m. | Haití vs. Escocia (Grupo C)

Partido 08: Sábado 13 de junio, 11:00 p.m. | Australia vs. Turquía (Grupo D)

Partido 09: Domingo 14 de junio, 12:00 m. | Alemania vs. Curazao (Grupo E)

Partido 10: Domingo 14 de junio, 03:00 p.m. | Países Bajos vs. Japón (Grupo F)

Partido 11: Domingo 14 de junio, 06:00 p.m. | Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E)

Partido 12: Domingo 14 de junio, 09:00 p.m. | Suecia vs. Túnez (Grupo F)

Partido 13: Lunes 15 de junio, 11:00 a.m. | España vs. Cabo Verde (Grupo H)

Partido 14: Lunes 15 de junio, 02:00 p.m. | Bélgica vs. Egipto (Grupo G)

Partido 15: Lunes 15 de junio, 05:00 p.m. | Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)

Partido 16: Lunes 15 de junio, 08:00 p.m. | Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

Partido 17: Martes 16 de junio, 02:00 p.m. | Francia vs. Senegal (Grupo I)

Partido 18: Martes 16 de junio, 05:00 p.m. | Irak vs. Noruega (Grupo I)

Partido 19: Martes 16 de junio, 08:00 p.m. | Argentina vs. Argelia (Grupo J)

Partido 20: Martes 16 de junio, 11:00 p.m. | Austria vs. Jordania (Grupo J)

Partido 21: Miércoles 17 de junio, 12:00 m. | Portugal vs. RD Congo (Grupo K)

Partido 22: Miércoles 17 de junio, 03:00 p.m. | Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)

Partido 23: Miércoles 17 de junio, 06:00 p.m. | Ghana vs. Panamá (Grupo L)

Partido 24: Miércoles 17 de junio, 09:00 p.m. | Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)

Partido 25: Jueves 18 de junio, 11:00 a.m. | República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A)

Partido 26: Jueves 18 de junio, 02:00 p.m. | Suiza vs. Bosnia-Herzegovina (Grupo B)

Partido 27: Jueves 18 de junio, 05:00 p.m. | Canadá vs. Catar (Grupo B)

Partido 28: Jueves 18 de junio, 08:00 p.m. | México vs. Corea del Sur (Grupo A)

Partido 29: Viernes 19 de junio, 02:00 p.m. | Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)

Partido 30: Viernes 19 de junio, 05:00 p.m. | Escocia vs. Marruecos (Grupo C)

Partido 31: Viernes 19 de junio, 08:00 p.m. | Brasil vs. Haití (Grupo C)

Partido 32: Viernes 19 de junio, 11:00 p.m. | Turquía vs. Paraguay (Grupo D)

Partido 33: Sábado 20 de junio, 02:00 p.m. | Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)

Partido 34: Sábado 20 de junio, 03:00 p.m. | Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)

Partido 35: Sábado 20 de junio, 07:00 p.m. | Ecuador vs. Curazao (Grupo E)

Partido 36: Sábado 20 de junio, 11:00 p.m. | Túnez vs. Japón (Grupo F)

Partido 37: Domingo 21 de junio, 11:00 a.m. | España vs. Arabia Saudita (Grupo H)

Partido 38: Domingo 21 de junio, 02:00 p.m. | Bélgica vs. Irán (Grupo G)

Partido 39: Domingo 21 de junio, 05:00 p.m. | Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)

Partido 40: Domingo 21 de junio, 08:00 p.m. | Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)

Partido 41: Lunes 22 de junio, 12:00 m. | Argentina vs. Austria (Grupo J)

Partido 42: Lunes 22 de junio, 04:00 p.m. | Francia vs. Irak (Grupo I)

Partido 43: Lunes 22 de junio, 07:00 p.m. | Noruega vs. Senegal (Grupo I)

Partido 44: Lunes 22 de junio, 10:00 p.m. | Jordania vs. Argelia (Grupo J)

Partido 45: Martes 23 de junio, 12:00 m. | Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)

Partido 46: Martes 23 de junio, 03:00 p.m. | Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)

Partido 47: Martes 23 de junio, 06:00 p.m. | Panamá vs. Croacia (Grupo L)

Partido 48: Martes 23 de junio, 09:00 p.m. | Colombia vs. RD Congo (Grupo K)

Partido 49: Miércoles 24 de junio, 02:00 p.m. | Suiza vs. Canadá (Grupo B)

Partido 50: Miércoles 24 de junio, 02:00 p.m. | Bosnia-Herzegovina vs. Catar (Grupo B)

Partido 51: Miércoles 24 de junio, 05:00 p.m. | Escocia vs. Brasil (Grupo C)

Partido 52: Miércoles 24 de junio, 05:00 p.m. | Marruecos vs. Haití (Grupo C)

Partido 53: Miércoles 24 de junio, 08:00 p.m. | República Checa vs. México (Grupo A)

Partido 54: Miércoles 24 de junio, 08:00 p.m. | Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)

Partido 55: Jueves 25 de junio, 03:00 p.m. | Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)

Partido 56: Jueves 25 de junio, 03:00 p.m. | Ecuador vs. Alemania (Grupo E)

Partido 57: Jueves 25 de junio, 06:00 p.m. | Japón vs. Suecia (Grupo F)

Partido 58: Jueves 25 de junio, 06:00 p.m. | Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)

Partido 59: Jueves 25 de junio, 09:00 p.m. | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)

Partido 60: Jueves 25 de junio, 09:00 p.m. | Paraguay vs. Australia (Grupo D)

Partido 61: Viernes 26 de junio, 02:00 p.m. | Noruega vs. Francia (Grupo I)

Partido 62: Viernes 26 de junio, 02:00 p.m. | Senegal vs. Irak (Grupo I)

Partido 63: Viernes 26 de junio, 07:00 p.m. | Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)

Partido 64: Viernes 26 de junio, 07:00 p.m. | Uruguay vs. España (Grupo H)

Partido 65: Viernes 26 de junio, 10:00 p.m. | Egipto vs. Irán (Grupo G)

Partido 66: Viernes 26 de junio, 10:00 p.m. | Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G)

Partido 67: Sábado 27 de junio, 04:00 p.m. | Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)

Partido 68: Sábado 27 de junio, 04:00 p.m. | Croacia vs. Ghana (Grupo L)

Partido 69: Sábado 27 de junio, 06:30 p.m. | Colombia vs. Portugal (Grupo K)

Partido 70: Sábado 27 de junio, 06:30 p.m. | RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K)

Partido 71: Sábado 27 de junio, 09:00 p.m. | Argelia vs. Austria (Grupo J)

Partido 72: Sábado 27 de junio, 09:00 p.m. | Jordania vs. Argentina (Grupo J)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AFP

Dieciseisavos de Final

Esta fase consta de 16 partidos en total:

Domingo 28 de junio al Viernes 3 de julio

Partidos distribuidos diariamente en los turnos de la 1:00 p.m., 4:00 p.m., 7:00 p.m. y 9:00 p.m.

Partidos del 73 al 88.

Octavos de Final

Esta fase consta de 8 partidos en total:

Sábado 4 de julio al Martes 7 de julio.

Dos encuentros por jornada, programados principalmente a las 3:00 p.m. y 7:00 p.m.

Partidos del 89 al 96.

Cuartos de Final

Esta fase consta de 4 partidos en total:

Jueves 9, Viernes 10, Sábado 11 y Domingo 12 de julio .

. Horarios fijados entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Partidos del 97 al 100.

Semifinales

Esta fase consta de 2 partidos en total:

Partido 101: Martes 14 de julio – 7:00 p.m. (COL)

Martes 14 de julio – 7:00 p.m. (COL) Partido 102: Miércoles 15 de julio – 7:00 p.m. (COL)

Tercer Puesto

Define la medalla de bronce:

Partido 103: Sábado 18 de julio – 4:00 p.m. (COL) | Sede: Miami (Hard Rock Stadium).

Gran Final

Se definirá el campeón del Mundial 2026: