Jürgen Klopp dio su opinión sobre Richard Ríos: reaccionó a sus jugadas y lo calificó

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia, se convirtió en uno de los embajadores de Red Bull para el Mundial 2026. El antioqueño apareció como invitado en un comercial acompañado por figuras del fútbol mundial como Endrick, Neymar y Dominik Szoboszlai.

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En uno de los retos presentados por Thiago Alcántara, aparece Richard compitiendo contra Endrick, quien fue compañero suyo durante su etapa en Palmeiras.

Ambos se enfrentaron a desafíos de regate, puntería y agilidad en los que demostraron las cualidades por las que hoy están convocados para la Copa del Mundo.

Al tiempo que cumplían con cada una de las pruebas, en otro lugar reaccionaba Jürgen Klopp, extécnico de Liverpool y actual director global de fútbol del grupo Red Bull.

Richard Ríos reacciona a una ocasión perdida en el amistoso de Colombia vs. Jordania. Foto: AP Photo/Gregory Bull

“Clase mundial”, le dijo Jürgen Klopp

En el último reto, donde Endrick debía pasarle el balón a Richard Ríos mientras corrían en una caminadora gigante, Klopp quedó sorprendido por la capacidad de ambos para pasarse el balón sin mirar y definir sobre la marcha.

“¿Lo hicieron a la primera? Los jugadores de clase mundial hacen que esto parezca fácil“, dijo el entrenador alemán.

Klopp añadió que “son de primer nivel, así de simple. Yo diría que este reto es prácticamente imposible y acaban de lograrlo. Bien hecho”.

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Richard Ríos no solo cumplió con todos los retos, sino que dejó maravillado a uno de los técnicos más exitosos en la historia reciente del fútbol. En su paso por Liverpool, potenció a grandes estrellas como Mohamed Salah, Sadio Mané y Virgil Van Dijk, entre otros.

Jürgen Klopp tiene una relación especial con Colombia por el fichaje de Luis Díaz en 2021. Bajo sus órdenes, el guajiro se convirtió en uno de los mejores extremos del planeta y se catapultó como titular indiscutible en la Premier League.

Aunque los caminos de ambos se separaron en 2024, Luis Díaz guarda un profundo cariño por Jürgen Klopp y por todo lo que le enseñó en Inglaterra.

El técnico alemán siempre tuvo un gran concepto del futbolista colombiano, opinión que se refuerza con las palabras que dedicó a Richard Ríos, más allá de tratarse de un comercial.

En su carrera como futbolista, el mediocampista antioqueño ha trabajado con entrenadores de primer nivel que le han brindado su voto de confianza.

El último de ellos fue José Mourinho, quien se despidió del Benfica y próximamente será anunciado como nuevo técnico del Real Madrid. Ríos está pendiente de conocer a su nuevo entrenador, aunque todo ocurrirá después del Mundial.

El colombiano habría despertado interés en el Napoli de Italia, pero podría aumentar esa lista de pretendientes si encadena buenas presentaciones con la camiseta de la Selección Colombia.