A James Rodríguez lo han acusado de ser el líder de la Selección Colombia, pero de forma negativa. Algunos se han atrevido a decir que es él quien decide los que juegan y los que no, sin importar si Néstor Lorenzo es el técnico de la Tricolor.

Gustavo Puerta, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez. Foto: FIFA via Getty Images

Eso no ha sido comprobado hasta la fecha, sin embargo, hay movidas del 10 que hacen pensar que dichas versiones de cruces con algunos de sus compañeros sí son reales. Un caso que viene de tiempo atrás con Richard Ríos volvió a tomar vuelo.

Quien dio a conocer de dicha situación hace un par de día fue el periodista, Carlos Antonio Vélez. Este explicó que la suplencia de Ríos en el equipo colombiano durante la Copa Mundo no estuvo directamente relacionada a una decisión netamente técnica.

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A Ríos le “pusieron una cruz”

“Yo les voy a contar algo que no hace parte de la fantasía. A Richard Ríos le pusieron una cruz en la selección, el día que se enfrentó al poder de James Rodríguez. Ese día le pusieron una cruz, y ese día empezaron a hurgar a ver quién lo podía reemplazar, y participaron los empresarios”, arrancó afirmando Carlos Antonio.

“Es bueno que ustedes averigüen a quién pertenecen los derechos de Gustavo Puerta. Puerta llega al equipo con todos los honores y derechos, porque es un gran jugador, y si algunos elogiamos la actuación de Gustavo, en el mundial juvenil (2023) fuimos nosotros”, añadió.

🚨🇨🇴 Carlos Antonio Vélez @velezfutbol informó que a Richard Ríos se le buscó un reemplazo en la #SelecciónColombia por haber hecho reclamos sobre el juego de James Rodríguez.



“Varias veces se presentaron discrepancias de Richard Ríos al señor Rodríguez” pic.twitter.com/h4QCdi1SgF — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 10, 2026

Luego, siguió: “¿Pero por qué buscaron a Gustavo Puerta, y lo encontraron, gracias a la actuación brillante de algunos empresarios? Porque necesitaban a alguien que corriera e hiciera la marca y el trabajo defensivo de James Rodríguez, porque James no lo hacía, y Richard Ríos ya estaba mamado de hacerlo”.

Y acabó su idea con: “Varias veces se presentaron discrepancias que todo el mundo vio, a través de la televisión: rechazos y desaires de Richard hacia el señor Rodríguez”.

James no sigue a Ríos

Aunque lo dicho por el mencionado periodista sea un rumor, llama la atención que en redes sociales James Rodríguez siga en su cuenta personal de Instagram a la mayoría de sus compañeros de la Tricolor, y a Richard Ríos no.

Dicha ‘jugada’ del 10 se habría dado hace poco y se logra comprobar de manera sencilla si se entra al perfil del cucuteño donde se explora en sus seguidos y no está el de Benfica. En cambio, en la cuenta de Ríos sí permanece el ‘follow’ a James Rodríguez.

James Rodríguez no sigue a Richard Ríos en su cuenta de Instagram Foto: Captura al IG jamesrodriguez10

Curioso por demás es esto, pero da pie a pensar que en verdad algunos líos internos se desataron al interior de la Selección Colombia en el último tiempo. En la Copa América de 2024 todo era armonía, pero ahora ese grupo presentaría dificultades que afectarían la tranquilidad para lograr los objetivos.

Restará ver en la próxima convocatoria cuáles son los llamados de Néstor Lorenzo y si ya no se cuenta con James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, David Ospina, de los que se dijo hace poco no iban más al servicio del patrio.