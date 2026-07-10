La reacción de Harry Kane cuando lo compararon con Erling Haaland en el Mundial 2026: dejó frío a más de uno

Todo está listo para una edición de lujo en el Mundial 2026. Avanzan los cuartos de final con un partidazo que promete paralizar el planeta, pues dos de los mejores delanteros se ven las caras en el estado de la Florida. Inglaterra y Noruega miden fuerzas en búsqueda de un cupo para las semifinales de la Copa del Mundo en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Dos grandes goleadores frente a frente que esperan llenarse de gloria en Miami y así poder guiar a su selección a las semifinales de la Copa del Mundo. Las miradas se colocan en Harry Kane y Erling Haaland, quienes siguen de cerca a Lionel Messi y Kylian Mbappé en el liderato de la tabla de goleadores. Escalar en este partidazo de cuartos sería lo ideal.

Precisamente, Harry Kane, en rueda de prensa previa al partido, no le hizo el quite a las comparaciones con el vikingo Erling Haaland, al que describió como una “bestia” y al que sus compañeros en Inglaterra conocen a la perfección tras sus estelares presentaciones con el Manchester City en la Premier League.

Erling Haaland vs. Harry Kane. Duelo de goleadores en el Mundial 2026 Foto: Getty Images (Diseño Semana)

“Creo que somos jugadores completamente diferentes”, declaró el capitán de Inglaterra en rueda de prensa, omitiendo que ambos se devoran el área rival, son referentes para las defensas y portan la cintilla de capitán en Inglaterra y Noruega.

“Físicamente es una máquina, una bestia. Su definición está al más alto nivel y, obviamente, su récord de goles habla por sí mismo”, agregó Harry Kane, quien no lo pierde de vista y que lo ve como la mayor amenaza de Noruega.

Haaland vs. Noruega

“Me veo como un jugador diferente, aunque marquemos los mismos goles. A mí me gusta tocar un poco más el balón, involucrarme un poco más en el juego”, explicó el capitán inglés con un poco más de profundidad.

De esta forma festejó su segundo gol Harry Kane, con el que le dio la victoria 2-1 a Inglaterra sobre República Democrática del Congo, triunfo con el que avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Foto: @England

Kane también advirtió sobre la solidez del combinado escandinavo, que venció 2-1 a Brasil en octavos de final.

“Es un equipo realmente peligroso. Tienen jugadores fantásticos y están muy bien dirigidos”, afirmó. “Va a ser nuestro trabajo encontrar debilidades en su estructura, en general esperamos un partido difícil”.

Tuchel, tranquilo con Kane

Junto a él, el seleccionador Thomas Tuchel alabó el momento de forma de su estrella, de la que dijo que “decide todos los partidos” para su equipo.

“Es nuestro líder, nuestro capitán (...) Es un privilegio ser su entrenador”, declaró el técnico sobre Harry Kane.

Además, Tuchel recibió una buena noticia con el regreso a los entrenamientos del centrocampista Declan Rice, el lateral derecho Reece James y el defensa central Marc Guéhi, tras superar sus respectivas lesiones. Todo listo para enfrentar a Noruega en Miami.

Inglaterra vs. Noruega

Cuartos de final del Mundial 2026

Fecha: 11 de julio

Hora: 4:00 p. m.

Canal: Exclusivo de DirecTV (DGO)

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami