Mientras Harry Kane hacía doblete en el Mundial 2026, Bayern Múnich anunció goleador por 55 millones

Desde hace días se venía hablando de dicha posibilidad, hasta que este miércoles, 1 de julio, se hizo oficial. Bayern Múnich publicó en sus medios oficiales: “El FC Bayern ficha a Ismael Saibari”.

Dicho jugador joven está participando con la selección de Marruecos en la cita orbital. No obstante, el elenco bávaro no quiso esperar más para anunciar al goleador que llega a ser dupla de Harry Kane, o también competencia del inglés por la posición de ‘9′.

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Introducing Ismael Saibari. pic.twitter.com/XCdRAScZEI — FC Bayern München (@FCBayern) July 1, 2026

Otros detalles del vínculo fueron entregados por los rojos, quienes recordaron el club en el que estaba: “El FC Bayern ha fichado a Ismael Saibari (25 años) procedente del PSV Eindhoven”.

Adicional a esto, también puntualizaron que una vez termine su compromiso con la selección africana, se sumará a la disclina de Bayern donde se juntará con el colombiano, Luis Díaz, además de las otras estrellas.

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“El atacante se encuentra actualmente disputando el Mundial en Norteamérica con la selección de Marruecos y, una vez finalizado el torneo, se incorporará al conjunto muniqués procedente del campeón de los Países Bajos”, precisaron.

Sobre el vínculo contractual que une ahora a las partes, confirmaron: “Saibari ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2031 y lucirá el dorsal 34 en el FC Bayern”.

Reacciones al fichaje

El protagonista del traspaso dialogó con los medios oficiales de su nuevo equipo. A estos les manifestó la felicidad que le da ser parte del actual campeón de Superliga, Copa y Bundesliga de Alemania.

“Desde niño sueñas con firmar por un club como el FC Bayern; todo el mundo sabe que es uno de los clubes más grandes del mundo”, manifestó Saibari.

Ismael Saibari, delantero de Marruecos en el Mundial 2026. Foto: SNS Group via Getty Images

“El FC Bayern lucha cada temporada por los títulos más importantes, como la Champions League, y yo quiero ganar aquí tantos títulos como sea posible”, apuntó alto en busca de gloria.

Después de eso terminó mostrándose presto a aportar para el bien del club: “El estilo de juego del FC Bayern encaja con mis características, aquí puedo desarrollar mi fútbol y trabajaré duro cada día para ayudar al equipo. El entrenador Vincent Kompany desempeñó un papel muy importante en mi decisión y estoy muy ilusionado por trabajar con él”.

Kane salvó a Inglaterra

Justo a la misma hora que Ismael Saibari era presentado en Bayern Múnich, el delantero estrella del club estaba jugando con Inglaterra en la Copa Mundo por no ser eliminado ante una RD Congo que le trajo múltiples problemas.

Harry Kane marcó doblete contra RD Congo en Atlanta. Foto: Anadolu via Getty Images

En medio del juego de dieciceisavos de final los africanos se adelantaron, necesitando los de Reino Unido de su máxima estrella para remontar. Afortunadamente, el ‘Huracán’ Kane pasó y en menos de 15 minutos resolvió el lío que se le armó a los ingleses.

Con una anotación de cabeza, y otra en la que demostró la capacidad individual que tanto se le conoce, Kane puso a favor de los suyos el marcador para con un 1-2 clasificarse a la instancia de octavos de final, donde enfrentarán a la local, México (5 de julio).