Video: Camilo Vargas hizo tremenda atajada de un penalti clave en los últimos minutos

En el marco de la conmemoración de sus 110 años de fundación, el club Atlas venció dos goles por uno a Tigres en el estadio Jalisco dentro de la cuarta jornada de la liga mexicana. El resultado posicionó al conjunto tapatío en el segundo lugar de la tabla general con nueve puntos acumulados, en una fecha histórica para la institución.

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El guardameta colombiano Camilo Vargas se convirtió en la figura central del compromiso al detener un cobro desde el punto penal en los minutos finales del tiempo reglamentario. La intervención del portero aseguró la victoria de su equipo y le permitió alcanzar la cifra de 18 tiros penales atajados desde su llegada al fútbol de México.

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Desarrollo del compromiso y la intervención decisiva

El encuentro inició con la ventaja para el cuadro local tras un remate de cabeza del defensor argentino Manuel Capasso a los dos minutos de juego. La escuadra visitante igualó el marcador al minuto 21 mediante un disparo desde fuera del área ejecutado por Juan Brunetta, dejando el empate parcial durante el primer tiempo.

18 PENALES ATAJADOS. HISTORIA BAJO LOS TRES PALOS. CAMILO VARGAS, SEÑORES, SOLO ÉL.🧤😍#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/3tRZiI0Amh — Atlas FC (@AtlasFC) August 16, 2026

La expulsión del defensor Juan Purata en el minuto 71 obligó al conjunto local a modificar su esquema táctico sobre la cancha. El portugués Luis Esteves anotó el segundo gol del Atlas al minuto 81, venciendo la resistencia del portero Nahuel Guzmán antes de la infracción en el área sancionada por el árbitro en el minuto 85.

Las declaraciones del entrenador Hernán Crespo

El triunfo representó la primera victoria del entrenador argentino Hernán Crespo al mando del equipo en el torneo Apertura 2026. El director técnico destacó la respuesta del público en las graderías y el significado del resultado para la institución durante la jornada festiva.

Una victoria importante, el cariño de La Fiel y un mensaje que viene desde el corazón. ❤️🖤🇨🇴



Estas fueron las palabras del jugador del partido, Camilo Vargas. #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/6R2oMJWBRF — Atlas FC (@AtlasFC) August 16, 2026

Sobre el ambiente vivido en el escenario deportivo, el entrenador Hernán Crespo expresó: “Es innegable la alegría por la victoria que, más allá de las formas, fue un regalo para el club; el recibimiento de la gente fue espectacular y el estadio lució increíble”.

Respecto al desempeño del grupo y la actuación del arquero colombiano, el estratega Hernán Crespo agregó: “Se ganó sufriendo y luchando con un gran Camilo; creo y entiendo que se puede jugar mucho mejor, por lo que pretendo que el equipo eleve su nivel en los próximos partidos”.

El resultado dejó al conjunto de Tigres en la casilla 16 del campeonato con una sola unidad, prolongando su inicio de temporada sin victorias. Por su parte, el Monterrey asumió el liderato del torneo tras golear seis por uno a Juárez bajo la dirección técnica del argentino Matías Almeyda.