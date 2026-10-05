‘Yo Me Llamo Mini’: la nueva etapa que integra a niños imitadores y el regreso de Aurelio Cheveroni

Caracol Televisión dio inicio a una nueva etapa dentro de su concurso de imitación con el lanzamiento de ‘Yo Me Llamo Mini’, un segmento en el que niños de entre 5 y 13 años suben al escenario para demostrar sus habilidades vocales y de imitación.

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En esta fase, los 20 participantes que permanecen en la competencia de adultos asumen el rol de padrinos de los pequeños concursantes, guiándolos durante su paso por la producción.

Esta entrega del programa vuelve a contar con la participación de Aurelio Cheveroni, el recordado personaje del antiguo programa infantil Club 10, quien integra la mesa de jurados junto a Amparo Grisales, César Escola y Élder Dayán Díaz para evaluar el desempeño de los niños.

El formato de esta fase establece que cada participante adulto comparta sus aprendizajes adquiridos en la ‘Escuela de Yo Me Llamo’ con un niño asignado.

El objetivo central de este acompañamiento es orientar a los menores en técnicas de interpretación, caracterización y manejo de escenario para que logren acercarse al estilo de sus artistas representados.

El regreso de Aurelio Cheveroni a la mesa de jurados muestra uno de los componentes centrales del programa.

No es la primera ocasión en que el personaje participa en este formato; en emisiones previas de la versión infantil ya había integrado el panel de evaluadores.

Durante la primera entrega de la fase ‘Mini’, los jurados evaluaron diversas presentaciones en varios géneros musicales, otorgando comentarios centrados en el talento y la presencia escénica de los niños:

Mini Whitney Houston y Mini Mon Laferte: La representante de Buenaventura que interpretó a Whitney Houston y la imitadora de Mon Laferte generaron emotivas reacciones en el jurado, destacándose por sus capacidades vocales y afinación.

La representante de Buenaventura que interpretó a Whitney Houston y la imitadora de Mon Laferte generaron emotivas reacciones en el jurado, destacándose por sus capacidades vocales y afinación. Mini Julio Jaramillo y Mini Vicente Fernández: Ambas presentaciones recibieron elogios de César Escola y Amparo Grisales, quienes resaltaron el vestuario, el apego al personaje y la preparación artística previa de los concursantes.

Ambas presentaciones recibieron elogios de César Escola y Amparo Grisales, quienes resaltaron el vestuario, el apego al personaje y la preparación artística previa de los concursantes. Mini Pedrito Fernández y Mini Luis Miguel: En el ámbito de la música ranchera y el pop, los participantes mostraron apropiación del escenario e interacción con el público y los jurados.

En el ámbito de la música ranchera y el pop, los participantes mostraron apropiación del escenario e interacción con el público y los jurados. Mini Shakira, Mini Tones and I, Mini Luis Alfonso y Mini Jesse & Joy: Estos actos completaron las jornadas iniciales de audiciones, caracterizadas por rutinas de baile, diálogos con la mesa de jueces y relatos sobre experiencias previas de los niños en la música.

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Por tratarse de una competencia en la que participan menores de edad, el proceso de convocatoria y producción exigió la autorización de los padres o representantes legales de los niños, quienes acompañan el proceso en los camerinos y en las fases de grabación.

Una vez concluyan las jornadas correspondientes a ‘Yo Me Llamo Mini’, la competencia retomará su curso habitual con el grupo de participantes adultos para definir a los finalistas de la presente temporada.