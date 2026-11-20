El hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos volvió a recordar una experiencia que marcó una etapa importante de su juventud, cuando estuvo en el servicio militar entre 2012 y 2013, cuando su padre todavía estaba en la Presidencia de Colombia. Recientemente, habló sobre las dificultades que enfrentó al ingresar al Ejército y cómo su apellido terminó convirtiéndose en una barrera para relacionarse con los demás soldados.

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Lejos de encontrar un ambiente lleno de compañerismo desde el primer momento, Esteban aseguró que tuvo que lidiar con actitudes de rechazo por parte de quienes compartían jornadas con él. Tanto así que comparó aquellos primeros días con el acoso que puede vivir un estudiante en su época de colegio.

“Yo llegué al Ejército y nadie, eso era como en el colegio, o sea, bullying en el colegio”, contó al recordar cómo vivía sus horas dentro de la institución.

En sus mismas palabras, explicó que actividades tan sencillas como buscar un lugar para almorzar se convertían en momentos incómodos, pues sus compañeros evitaban acercarse.

“Yo llegaba, reclamaba mi marmita, que es donde le echaban el almuerzo; yo estaba en el almuerzo y me sentaba y nadie se sentaba conmigo”, añadió.

También recordó que algunos lo miraban como si fuera alguien extraño por ser el hijo del entonces jefe de Estado.

Su paso por el Ejército tampoco estuvo lejos de las controversias públicas. En ese momento se dieron cuestionamientos sobre los posibles privilegios que habría recibido por su parentesco con el mandatario.

Frente a esos comentarios, Esteban reconoció que sí tuvo algunas condiciones especiales por motivos de seguridad, aunque se tomó con humor las versiones que se dieron en ese momento sobre supuestas comodidades, mencionando con risa “la langosta, el caviar”.

Con el tiempo, la convivencia empezó a mejorar y sus compañeros descubrieron que estaba dispuesto a cumplir con sus obligaciones.

Esa transformación quedó marcada en una frase que todavía recuerda; es: “Oiga, Santos, ¿sabe qué? Usted no es tan tal por cual, sino que usted es todo bien".

Otro recuerdo importante fue el de un cabo que no tuvo miedo de exigirle como a cualquier otro soldado. El uniformado le ordenó hacer guardias, trasnochar y cumplir diferentes tareas.

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Esteban estuvo agradecido con esa actitud porque le permitió demostrar que estaba allí para prestar su servicio sin distinciones.

Aquella experiencia también terminó dejando amistades duraderas. Una de ellas fue tan importante que uno de sus antiguos compañeros del Ejército se convirtió años después en padrino de su matrimonio con Gabriela Tafur en Cali.