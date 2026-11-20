A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y presentadora de televisión colombiana Laura de León, expuso difícil día de estrés que vivió mientras intentaba cumplir algo que anhelaba.

Según explicó, su jornada del jueves 19 de noviembre no estuvo nada tranquila, sino que más bien se convirtió en una experiencia llena de tensión, angustia y nerviosismo porque estuvo a punto de ver frustrado uno de los sueños que más ilusión le genera de cara al 2027: conseguir las boletas para asistir al esperado concierto de Don Omar en Colombia.

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Este espectáculo, que está previsto para finales del próximo año en el marco de la gira The Last King World Tour del artista, representa una de las citas musicales más esperadas para los amantes del reguetón y en esa lista se encuentra Laura de León.

En sus publicaciones, la actriz mostró que el nivel de estrés que experimentó fue por cuenta de las dificultades que presentó al momento de intentar comprar las entradas al show del reconocido artista puertorriqueño, pues por un momento llegó a pensar que sería imposible lograr su propósito debido a la enorme cantidad de personas que se encontraban esperando su turno para realizar la misma operación.

“El Don Omar con Sean Paul en Cartagena fue el primer concierto que me dio mi mamá en mi vida, fui con mi prima Yuli y nos dejó a cargo de mi hermano Fabián... ¡Fui la niña más feliz del mundo! “Dios mío, permíteme ir de nuevo a un concierto de Don Omar”, expresó Laura de León mientras esperaba su turno en la fila virtual.

Poco después publicó una imagen en la que manifestó su angustia al ver que parecía imposible alcanzar su objetivo: “Me quedé mamand*. Dios se apiade de mí. Queda un año todavía; Dios proveerá, yo hice mi tarea”, escribió.

Publicaciones Laura de León Foto: Instagram @lauradeleonc

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Sin embargo, horas más tarde, apareció emocionada confirmando que ya había logrado adquirir sus boletas para asistir al concierto de Don Omar en Medellín, un espectáculo que se llevará a cabo el domingo 7 de noviembre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, aunque tras el auge de la primera preventa, el puertorriqueño confirmó la apertura de una nueva fecha programada para el 6 de noviembre de 2027.

“No les voy a decir cómo entré, ¿para que me quiten mis boletas?”, comentó en tono jocoso y concluyó su jornada con el mensaje: “Señor Jesús, danos vida y salud pa’ todo el 2027 pa’ que podamos ir a este anhelado concierto”.