Laura de León recordó a su ‘primer amor’ y dedicó emotivo mensaje: “Hay miradas que no hablan, pero lo dicen todo”

Laura de León es una actriz que se ha destacado en la televisión por su participación en reconocidas producciones colombianas como Rojo Carmesí y Pa’ quererte. Gracias a su talento y su carismática personalidad, no solo se posicionó como una de las más sobresalientes, sino que logró conquistar al público.

De igual manera, la vida amorosa de la cartagenera llamó la atención por su relación con Salomón Bustamante, con quien se casó en el 2021. Sin embargo, desde hace un tiempo, se han avivado rumores de una posible ruptura y los seguidores le han preguntado al reconocido presentador por su relación, pero las dudas no han sido resueltas.

Laura de León recordó su primer amor

La actriz cartagenera es muy activa en su perfil de Instagram, en el que tiene un millón y medio de seguidores, y aunque no comparte contenido sobre su relación, sí ha publicado varios momentos de su vida privada, como con su familia.

En sus más recientes historias conmovió a los usuarios al subir unas imágenes recordando a su primer amor, que sería su perro Tommy, con quien permaneció durante varios años, pero en el 2019 falleció.

“Hoy y siempre has vuelto en mi mente y mi corazón, nunca te has ido. Mi amor, mi gran amor, mi primer amor, mi maestro, gracias por todo. Esto de extrañarlo cada segundo, aunque pasen los años, es duro”, expresó en la primera fotografía.

Laura de León recordó su primer amor y una de sus pérdidas más dolorosas. | Foto: Instagram @lauradeleonc

En las demás historias siguió recordando a su mascota y aseguró que todavía escucha sus uñas caminando por el apartamento.

Adicionalmente, la también presentadora de televisión escribió un emotivo mensaje en el que aprovecho para decirle a sus seguidores la importancia de cuidar a los animales y les pidió que siempre den amor, pues este no solo demuestra con palabras, sino actos.

Laura de León le pidió a sus seguidores cuidar a los animales. | Foto: Instagram @lauradeleonc

“A veces olvidamos que no somos los únicos que habitamos en este mundo. Que hay miradas que no hablan, pero lo dicen todo... Que hay corazones que laten bajito esperando solo un poco de bondad. Ningún animal debería conocer el miedo, el abandono o el dolor. Porque sentir, también sienten; amar, también aman”, comentó.