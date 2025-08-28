¿Murió el amor? Matrimonio entre Laura de León y Salomón Bustamante habría terminado; salió prueba a la luz

En la farándula colombiana, son varios los rostros que se han dado a conocer con el paso de los años y, dentro de estos, está el de Salomón Bustamante, presentador que trabajó en Muy Buenos Días, y el de Laura de León, actriz que ha participado en producciones como Leandro Díaz, La ley del corazón y Rojo carmesí.

Ambas figuras públicas, aparte de tener un gran reconocimiento en el medio y ser bastante talentosas, se dieron a conocer aún más por la relación amorosa que se consumó en una boda en el año 2021.

Laura de León | Foto: Instagram:lauradeleonc

Laura de León y Salomón Bustamante se habrían separado

Todo lo que empieza termina, y se han levantado rumores de que esto estaría pasando en la relación de estas dos personalidades, pues, por ciertas pistas, han dejado ver distancia entre ellos, lo que podría entenderse como una posible ruptura.

Estos rumores han sido recientemente mencionados por el famoso periodista de entretenimiento Ariel Osorio, conductor del programa La Corona TV.

Justo en este programa, el presentador habló al respecto y dejó ver que tiene información acerca de esta posible separación.

“Según fuentes cercanas al canal de las tres letras, pero es alguien que trabajó con Salomón Bustamante, me dijo que efectivamente están separados”, dijo Ariel.

Por ahora, esta es la información que se tiene al respecto y Osorio recalcó que, por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado.

Pistas de una ruptura amorosa

El primer hecho que hizo que las especulaciones sobre separación crecieran y tomaran fuerza fue la distancia física que hay entre ellos, pues Laura de León vive en Bogotá y él, en Cartagena. Si bien ambos tienen compromisos laborales en las respectivas ciudades, se sugiere que la distancia se debe más a problemas como pareja.

De igual forma, otro hecho que también llama la atención es la poca interacción que han tenido en redes sociales, pues de un momento para otro, dejaron de mostrarse activos y comenzaron a dejar ver cómo cada quien hacía la vida por su lado.

El presentador dejó de seguir a su esposa en Instagram, pero ella sí continúa siguiéndolo.