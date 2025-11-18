Laura de León atraviesa difícil momento de salud y pide ayuda en redes: “¿Cómo se quita o evita el dolor?"

En la industria del entretenimiento colombiano ha crecido una gran cantidad de actrices a lo largo del tiempo, y entre ellas destaca Laura de León. La actriz se ha ganado un lugar en la pantalla gracias a su participación en producciones tan reconocidas como Leandro Díaz, La ley del corazón y Rojo carmesí.

Laura, quien también se destaca en el canto, ha sido protagonista de varios rumores en los últimos meses, sobre todo con lo relacionado a su esposo, Salomón Bustamante, pues en su momento se llegó a rumorar que se estaban separando.

Laura de León habla sobre la fractura que sufrió. | Foto: Instagram @lauradeleonc

Recientemente, la actriz y cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram que atraviesa una compleja situación de salud y lo dejó ver con unas fotografías en donde aparece con la pierna derecha enyesada y usando muletas.

En la misma publicación, Laura posteó el resultado de una radiografía de diagnóstico que le hicieron, en donde salió que tenía “fractura oblicua”.

“Fractura oblicua, no desplazada diafisiaria distal fdel 5to metatarsiano, no desplazada, con edema de los tejidos blandos adyacentes”, se lee en el reporte médico publicado por De León.

De acuerdo con portales médicos como MedlinePlus, una fractura oblicua pasa cuando el hueso se rompe en diagonal, causando así un dolor muy fuerte y una recuperación lenta.

“Siempre hay una primera vez. Van cuatro días de 30, y de cuatro meses de superada la fractura. Vamos que vamos”, escribió Laura, dejando ver que efectivamente ha sufrido bastante dolor y vive un proceso de recuperación bastante largo y lleno de molestias.

A través de las historias de su red social, Laura publicó unos videos hablándoles a sus seguidores y dándoles un parte de tranquilidad acerca de su estado de salud.

“Esta es mi primera fractura en mi vida, no quiero volver a fracturarme. Gracias a Dios no es peor, no es de cirugía [...] gracias por todos los consjos, que la bolsa para bañarse, que la almohadilla o los flotadores”, dijo, haciendo referencia a todos los aportes que le han dado sus seguidores.

En el post, Laura aprovechó para pedir consejos para sobrellevar el dolor que le causa el uso de las muletas: “Pregunta seria: ¿cómo se quita o evita el dolor de la palma de las manos por las muletas?“, escribió.

Como era de esperarse, sus amigos y seguidores en comentarios lamentaron lo sucedido y le dieron consejos para que no le fuera tan tedioso usar las muletas.