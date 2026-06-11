Piter Albeiro lleva la pasión mundialista a la política: “El partido más importante de Colombia es el 21 de junio”

En medio del intenso debate político que ha marcado el panorama nacional durante las últimas semanas, especialmente tras la jornada electoral del pasado 31 de mayo, diferentes usuarios continúan compartiendo sus opiniones activamente en las redes sociales.

Entre las figuras públicas que más han llamado la atención con sus comentarios se encuentra el humorista Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro. quien aprovechó el inicio del Mundial 2026 este 11 de junio para recordar la importante cita que tienen pendiente los colombianos en las urnas durante los próximos días.

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La jornada de votaciones del 31 de mayo marcaron un suceso determinante, ya que fue la fecha en la que se logró definir a los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta, programada para el próximo 21 de junio.

Teniendo en cuenta esto, Piter Albeiro llevó su pasión mundialista a la política, recordando esa cita crucial en la que millones de ciudadanos tendrán nuevamente la oportunidad de acudir a las urnas para elegir al próximo mandatario del país.

En vista de este decisivo momento, el también empresario madrugó a pronunciarse a través de su cuenta de X este 11 de junio, poco antes de la inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo en uno de los estadios más famosos de Ciudad de México, reuniendo a miles de aficionados en una jornada cargada de música, espectáculo y emoción deportiva.

“Hoy comienza el mundial 😍 pero el partido mas importante de Colombia se juega el 21 de junio", anotó el comediante en su publicación.

Además, reafirmó su respaldo por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, agregando: “seremos 15 millones contra la guerrilla y sus cómplices”.

De esta manera, Piter Albeiro sigue manifestando de manera abierta su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, dejando en evidencia su afinidad con las propuestas del aspirante y asumiendo un papel activo en la promoción de su campaña, pues en sus recientes publicaciones se ha enfocado en sumar apoyo de cara a las elecciones.

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“Necesitamos 15 millones de votos por Abelardo 🙏🏻❤️”, anotó en otro de sus mensajes compartidos en los últimos días. Según explicó, su intención es motivar a más personas a participar en las elecciones y apoyar una propuesta que, desde su perspectiva, podría contribuir al fortalecimiento del orden y la seguridad en el país.

“Todos los días hay que hacer el ejercicio de invitar a nuestros amigos a votar para que regrese el orden y la seguridad”, agregó en la misma publicación realizada el pasado 3 de junio.