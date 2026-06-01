La jornada electoral del domingo 31 de mayo en Colombia estuvo marcada por una intensa actividad tanto en las urnas como en las redes sociales, donde varias figuras del entretenimiento nacional se mostraron activas y no dudaron en expresar sus opiniones frente al panorama político que atraviesa el país.

Uno de los personajes que más llamó la atención con sus pronunciamientos durante la jornada fue el humorista Alejandro Leiva, mejor conocido como Piter Albeiro, quien utilizó sus plataformas digitales para expresar nuevamente su respaldo al abogado Abelardo de la Espriella.

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Adicionalmente, mientras avanzaban los informes de los resultados, el comediante compartió duras críticas dirigidas a otros candidatos, como Claudia López y Roy Barreras, quienes no lograron obtener una votación significativa en los comicios.

“Tiene mi apoyo y el de mi familia”, escribió Piter Albeiro en una de sus primeras publicaciones de la jornada, junto con un video de su candidato preferido en estas elecciones.

Más adelante, cuando inició el preconteo, agregó: “En días como hoy extraño a mi papá, era muy pequeño y me sentaba a su lado a escuchar a Juan Gossain dando los resultados en radiosucesos RCN, teníamos esa cita en elecciones".

Posteriormente, Piter Albeiro reaccionó al desempeño electoral de varios candidatos con tono de burla. En uno de sus mensajes escribió: ”Cuando ya hay candidatos con 24.000 votos, ¿Claudia López tiene 250 votos?”.

Asimismo, compartió otra publicación en la que señaló: “Roy Barreras no aparece ya ni en Google“.

Cuando De la Espriella logró consolidarse como el candidato con mayor número de votos durante la jornada, el también empresariO no tardó en manifestar su emoción con el mensaje: “Abelardo puntea vamooooos”.

Piter Albeiro también se fue contra Juan Manuel Santos y Juan Daniel Oviedo

En otras de sus publicaciones, el ganador de MasterChef Celebrity 2018, se fue contra Juan Manuel Santos y Juan Daniel Oviedo. En primer lugar, aseguró que la llegada del expresidente a la campaña de Paloma “pudrió todo”.

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“En la segunda vuelta Juan Manuel Santos le devolvió la Alcaldía a Petro, le metió un hacker a OIZ y al parecer se robó las elecciones. En la segunda vuelta Petro y Benedetti se metieron a la costa, a la picota, etc. y terminaron amañando eso. LA SEGUNDA VUELTA ES PELIGROSISISIMA PILAS”, añadió.

Luego, Piter Albeiro se fue contra Juan Daniel Oviedo, formula vicepresidencial de Paloma Valencia, escribiendo: “Y los votos de Oviedo?“.

En otro de sus mensajes, el humorista confesó sentir temor por la siguiente jornada de elecciones prevista para el 21 de junio. “Me da mucho miedo la segunda vuelta es la verdad”, dejando claro su respaldo a De la Espriella.