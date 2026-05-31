Mario Hernández hace llamado en medio de las elecciones: “Vamos para adelante”

A través de su cuenta de X, el empresario Mario Hernández se pronunció en medio de la jornada electoral que se desarrolla este domingo, 31 de mayo.

En su publicación, el fundador de la reconocida marca de marroquinería expresó un mensaje cargado de optimismo y confianza sobre el rumbo que podría tomar el país tras estos comicios.

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Hernández aprovechó su pronunciamiento para dirigirse a sus seguidores y compartir su visión sobre el panorama político actual, dejando entrever cuál es el candidato presidencial que cuenta con su respaldo.

Por medio de un video de apenas 15 segundos, el empresario compartió un breve reporte sobre el ambiente que se vive durante la jornada electoral de este domingo.

Desde el puesto de votación ubicado en el Liceo Francés, Hernández destacó la alta afluencia de ciudadanos que acudían a ejercer su derecho al voto, resaltando la participación de los electores desde las primeras horas del día.

En su mensaje, el empresario expresó su satisfacción por la participación masiva de votantes y aprovechó la ocasión para reiterar públicamente cuál es su apuesta para estas elecciones presidenciales.

Sin rodeos, Hernández reafirmó que su voto de confianza está depositado en la candidata Paloma Valencia, dejando clara su preferencia política de cara a los comicios. “Vamos por Paloma, vamos para adelante, vamos a construir un mejor país”, se escucha decir a Hernández mientras muestra imágenes del lugar con la presencia de los votantes.

Aunque fue un video muy corto y su pronunciamiento también fue breve, con sus palabras Mario Hernández no solo hizo un llamado para unirse a la jornada electoral, sino también a mantener una actitud positiva frente al proceso democrático.

Además, reiteró su interés en participar en el debate público sobre el futuro del país, sumándose a las opiniones de otras figuras reconocidas de diferentes sectores que han aprovechado la jornada electoral para alentar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto a través de las plataformas digitales.

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De hecho, esta no es la primera vez que Mario Hernández hablaba sobre las elecciones de 2026, pues hace unos días también se pronunció y pidió “votar por los mejores” durante la conversación sobre el Premio Mario Hernández 2026.

Durante su intervención, el diseñador también aprovechó para expresar su postura frente a los gobiernos de izquierda en la región con un tono crítico, pues aseguró que este modelo político no ha dado los resultados esperados en los países donde ha sido implementado. “La izquierda no ha funcionado en Cuba ni en ninguna parte”, afirmó.