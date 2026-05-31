Maluma envió contundente mensaje en plena jornada de elecciones presidenciales: “Me duele el país”

En medio de la jornada electoral de 2026, varias personalidades de la farándula colombiana se han pronunciado a través de sus redes sociales para recordarles a sus seguidores la importancia de ejercer su derecho al voto, independientemente del candidato de su preferencia.

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Uno de los que más ha llamado la atención fue Maluma, quien, a través de su perfil oficial de Instagram, donde suma más de 63 millones de seguidores, se mostró en una faceta mucho más seria de lo habitual y reflexionó sobre la importancia de participar en esta decisión.

“Tenga claro que es lo que quiere para su futuro y para su familia. El domingo es un día importantísimo donde el pueblo se reúne y vamos a salir a votar. Espero que ustedes lo hagan de una manera consciente, que le envíen este video a todos los jóvenes, a todos los jóvenes que tienen la oportunidad de votar, jóvenes y adultos, por supuesto”, manifestó.

Maluma, cantante colombiano Foto: Instagram @maluma

Frente a sus seguidores se mostró preocupado por los cambios que se puedan generar en distintas esferas, pues aunque no suele dar muchos detalles con respecto a sus inclinaciones políticas, en ocasiones suele compartir puntos de vista con respecto a situaciones en específico.

“Vuelvo y repito, a mí me duele el país. Soy colombiano. Mi familia vive en Colombia. Colombia, mi tierra, Colombia, mi patria, Colombia, mi país. Colombia somos todos”.

Finalmente, pidió que cada voto se ejerza de manera consciente y responsable, tras analizar las propuestas y planes de gobierno de cada uno de los candidatos que figuran en el tarjetón electoral.

“Este es el momento para que usted se ponga la mano en el corazón y salga a votar de una manera consciente. Por favor, mañana, mañana salga a votar y hágalo de manera consciente. Besos y abrazos. Feliz día. Chau”, dijo.