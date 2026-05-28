Maluma dio contundente mensaje sobre las elecciones presidenciales e hizo inesperada propuesta: “Estoy que alquilo camiones”

En una entrevista concedida al medio Billboard en Español, el cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, compartió sus reflexiones sobre la actual situación política y social de Colombia.

A pocos días de que se lleve a cabo la jornada electoral del 31 de mayo, el intérprete paisa exhortó a sus seguidores y a la ciudadanía en general a ejercer el derecho al voto, enfatizando la importancia de la participación democrática por encima de cualquier respaldo partidista o candidatura específica.

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El artista antioqueño, quien usualmente mantiene una postura reservada respecto a la coyuntura política del país, explicó que su preocupación radica en el fuerte lazo que lo une a su tierra natal, donde reside la mayor parte de su núcleo familiar.

“A mí me duele el país. Ley. A mí me duele también”, manifestó el cantante durante el diálogo con el citado medio internacional, señalando que las problemáticas nacionales afectan de manera directa el entorno de sus padres y su hermana, quienes viven en Medellín.

Maluma relató que el debate político ha permeado incluso las dinámicas de su hogar, detallando una conversación reciente con su padre, quien se mostró extrañado por el interés del músico en estos temas tras llevar varios años consolidando una carrera internacional.

@billboard “A mi me duele mi país” dice @Juan Luis y comparte su opinión sobre la política colombiana y la importancia de votar. 🇨🇴 #maluma #colombia ♬ original sound - billboard

“Mi papá me decía: ‘No puedo creer que lleves tantos años viajando y vos quieras volver y hablar de política’, y yo le digo que a mí me duele esta mierda y quiero que la gente se ponga la mano en el corazón, ¡Hay que salir a votar!”, afirmó el intérprete.

Consciente del ambiente de polarización que caracteriza los periodos de elecciones en Colombia, el artista de reguetón fue enfático en aclarar que su mensaje no busca respaldar a ninguna campaña ni espectro ideológico. De acuerdo con sus declaraciones, su único propósito es mitigar los índices de abstencionismo en las urnas.

“No le estoy diciendo por quién. No le estoy diciendo nada”, puntualizó el cantante, reafirmando su neutralidad partidaria. Asimismo, para ilustrar su nivel de compromiso con la participación ciudadana, Maluma comentó de manera informal que ha llegado a contemplar iniciativas logísticas para facilitar el traslado de los sufragantes: “Yo estoy que... jueputa, que alquilo camiones y empiezo a llevar gente el día de las votaciones”.

El trasfondo de este pronunciamiento público coincide con una nueva etapa en la vida personal del cantante: la paternidad. Tras el nacimiento de su hija, París, el músico confesó que su mayor inquietud es el bienestar a largo plazo de las nuevas generaciones y la posibilidad de que el entorno social obligue a las familias a migrar.

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“Yo quiero que mi hija se disfrute, jueputa, su país, porque ella es de acá. París nació en Medellín y el bebé va a nacer en Medellín”, aseveró con orgullo, ratificando su intención de permanecer vinculado al desarrollo de su país de origen.

El pronunciamiento de Maluma llega justo en una tendencia visible dentro de la coyuntura electoral colombiana, donde diversos creadores de contenido, artistas y figuras públicas han utilizado sus plataformas digitales y espacios en medios de comunicación para incentivar la asistencia a las urnas, recordando el impacto que tiene el ejercicio del voto en el rumbo del país.