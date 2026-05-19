Teo Echeverría, el colombiano detrás de los conciertos de Ricky Martin y Maluma

En el mundo del espectáculo los reflectores siempre están puestos sobre los artistas, poco se habla de las personas detrás del éxito de sus conciertos y presentaciones en vivo. Teo Echeverría es una de ellas. Este tolimense está detrás del éxito de los shows de Maluma, Scorpions y recientemente Ricky Martin.

Creció en el campo en una época marcada por la violencia. En medio de un ambiente de zozobra aprendió a sobrevivir el día a día, a cultivar valores como la disciplina. La vida le puso situaciones difíciles como el divorcio de sus padres, dejar su casa siendo apenas un adolescente y hasta dormir en la calle. Sin embargo, nunca se dejó vencer y persiguió firme el objetivo que se había impuesto: terminar sus estudios. Cuando se graduó de bachiller partió a Bogotá y comenzó a trabajar en la seguridad de eventos.

Así vivió Rock al Parque y el Festival Iberoamericano de Teatro, del que se trabajó y en el que terminó trabajando como parte de la producción durante 18 ediciones. “Haber trabajado de la mano de Fanny Mikey fue una puerta increíble a una red de contactos y de personas porque en aquel entonces el festival era una institución. Esta experiencia me permitió conectar con una serie de empresarios y de promotores en Colombia”, recordó Echeverría.

En 2014 se convirtió en el production manager de Maluma, una oportunidad que marcó un antes y un después en su carrera. “Con Maluma tenemos una carrera impresionante, llevamos 10 años trabajando juntos, construimos un proyecto prácticamente de ceros y seguimos con una proyección interesante, vienen cosas muy bonitas para Juan Luis y estamos trabajando en su próximo tour. Pero el principal reto es innovar y lograr hacer la diferencia. El nivel de las producciones de los artistas colombianos es muy alto”, declaró Echevarría.

Teo Echeverría es fundador de Alive Entertainment en Colombia y O’Live Entertainment en Italia. Foto: Cortesía Teo Echeverría

Las producciones de hoy no tienen punto de comparación con las que se hacían hace 10 años, cada concierto es más sorprendente que el otro. Su planeación puede tardar entre siete y ocho meses. “No se trata simplemente de crear una producción impresionante, sino que sea absolutamente viable y esto se trabaja con proyecciones, hay que ver la ruta a futuro para lograr que el proyecto además de impresionante sea efectivo económicamente tanto para el promotor como para el artista”, explicó Echeverría.

Teo también cumplió el sueño de trabajar con su ídolo Ricky Martin, con más de 40 años de trayectoria artística y uno de los cantantes latinos con mayor proyección a nivel internacional. “Actualmente soy el stage manager y production designer de Ricky Martin, este es de esos proyectos en los que soñé estar cuando empecé a trabajar en la industria. Sabes que estás en un campamento increíble trabajando con un artista que tiene una historia impresionante y que cada concierto no deja de ser un reto porque también el mercado latinoamericano sigue teniendo dificultades y limitantes, entonces es pensar día a día cómo llevar por el mundo un artista de este nivel y para mí es un absoluto privilegio poder ser parte de esta producción”, reconoció Teo.

Actualmente trabaja en la gira del nuevo álbum de Maluma, ‘Loco x Volver’, y en la gira internacional de Ricky Martin ‘Live 2026’ que está recorriendo los escenarios más importantes de Europa.