Mario Hernández y Disney: una colección soñada

La elegancia de Mario Hernández y los emblemáticos personajes de Disney se fusionaron en el cierre del segundo día del Bogotá Fashion Week. Con una propuesta que explora la dualidad entre el símbolo de la unión familiar de los 101 Dálmatas y el vanguardismo de Cruella de Vil, la casa marroquinera colombiana presentó una colección que no solo apela a la nostalgia, sino que consolida su alianza con el gigante del entretenimiento para conquistar el mercado local con sello propio.

Lo interesante de esta entrega es que también incluye el otro lado de la historia: la villana Cruella de Vil. “Esta colección tiene esa dualidad y es como el yin y el yang. Pero lo bonito es que Cruella es un ícono de la moda. Nosotros no nos inspiramos en el pensamiento que tenía esta villana, pero sí en su forma de vestir, en sus autos y sobre todo, en los colores”, comentó Lorenzo Hernández.

Se trata de una colección que quiere llegar a todos los públicos. La primera línea con Mickey fue un éxito porque llegó al corazón de las personas, especialmente de quienes conservan ese niño interior. “Con esta colaboración queremos llegarle a los niños y a los adultos mayores. ¿Quién no conoce Disney? ¿Quién no ha visto una película de esta marca? ¿Quién no quiere llevar a sus hijos a Disney World? Todo el mundo. Yo me acuerdo cuando estuve en Nueva York con mi esposa y le dije: ‘Camine, no conozco Disney’. La llevé, nos quedamos en uno de sus hoteles y todavía tengo la foto en la que se ve ella muy feliz al lado del Pato Donald”, declaró Mario Hernández.

Lo que pocos conocen es que la firma Mario Hernández no se acercó a Disney para realizar esta colaboración, sino que fue la multinacional estadounidense la que propuso este trabajo en conjunto. "Dentro de las estrategias que tenemos a nivel global está ser localmente relevantes. ¿Cómo traemos la marca, pero que se sienta colombiana a la vez? En nuestra búsqueda llegamos a Mario Hernández, ahí encontramos un referente a nivel local y quisimos trabajar con ellos. De verdad, la pasión que le pone este equipo a cada uno de los lanzamientos es algo que hace que sea totalmente único”, aseguró Laura Bonnet, gerente de marketing de Walt Disney Company.

Lorenzo Hernández fue el director creativo de esta colección. Laura Bonnet, la gerente de marketing de Walt Disney Company, propuso esta alianza porque consideró que ambas marcas compartían valores en común. Aquí celebrando todos su lanzamiento en el marco del Bogotá Fashion Week. Foto: Cortesía Mario Hernández

El lanzamiento

El estreno de esta colección fue en el bar Hi, I’m Sci, ubicado en la exclusiva Zona T de Bogotá. Hay una palabra que puede describir la experiencia: vibrante. Desde la entrada se sentía el glamour y el aura de éxito que buscaba transmitir Mario Hernández.

La música ayudó a que el ambiente estuviera dispuesto para recibir esta nueva colaboración. La línea Ceniza se caracteriza por el contraste entre el negro y el gris. Y cuando fue el momento de presentar Cruella, un juego de luces y música dramática representó el objetivo de esta línea: llevar al mundo de la moda colombiana a un personaje que ha inspirado por décadas el universo fashion.

Las personas podrán encontrar en esta colaboración piezas exclusivas y atemporales, incluyendo una línea de accesorios en cuero que se considera uno de los sellos de la marca colombiana.

En el desfile también estuvo el cantante puertorriqueño Dálmata, quien con su canción Pasarela le dio un toque urbano a la presentación, permitiendo crear un ambiente donde el reguetón contrastó de forma armónica con la elegancia de la marca Mario Hernández.

El after-party también estuvo a su cargo. Interpretó los temas más recordados. Lorenzo Hernández adelantó que en noviembre habrá una nueva colaboración con Disney, no dio detalles, sólo dijo que sería una película que todos conocemos. Sin embargo, en la página de Mario Hernández, al lado de la silueta de Cruella, se puede ver la pintura rupestre con la que se suele identificar al Rey León, lo que podría significar que este sería el próximo protagonista del sueño de Mario Hernández y Disney.