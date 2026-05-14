Definido el futuro de Carlo Ancelotti a semanas del Mundial 2026: Selección de Brasil lo comunicó

El italiano Carlo Ancelotti renovó su contrato como seleccionador de Brasil hasta 2030, anunció este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que da un voto de confianza al técnico en vísperas del Mundial 2026.

El entrenador, de 66 años, extendió su vínculo con la Verdeamarela “por cuatro años más, hasta la Copa del Mundo de 2030”, informó la CBF en un comunicado.

Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!



O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também.



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Ancelotti, el técnico más laureado en la historia de la Champions League, debutó al mando de los pentacampeones mundiales en junio del año pasado, en medio de pobres resultados en la clasificatoria sudamericana.

“Desde hace un año trabajamos para llevar a la selección brasileña de vuelta a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo”, dijo Carletto en portugués, en un vídeo publicado por la confederación.

La crisis de los pentacampeones mundiales se llevó por delante de dos entrenadores brasileños, sus antecesores Fernando Diniz y Dorival Júnior.

Ancelotti es el primer director técnico extranjero de la Seleção desde que el argentino Filpo Núñez se dirigió a un amistoso en 1965.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

“Desde el primer minuto entendí lo que el fútbol significa para este país”, expresó el exentrenador del AC Milán y Real Madrid.

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Ancelotti quiere cambiar la historia de Brasil en este Mundial 2026

Brasil comparte con Marruecos, Escocia y Haití el Grupo C del Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La última vez que el elenco brasileño ganó una Copa del Mundo fue en 2002. De ahí en adelante, no han logrado tener participaciones destacadas, más allá de las semifinales en 2014, cuando fueron anfitriones y cayeron estrepitosamente contra Alemania.

Ancelotti está llamado a cambiar el rumbo de un país acostumbrado a ganar, y brillar como el más veces campeón de las citas orbitales.

*Con información de AFP