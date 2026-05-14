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América de Cali le responde a SEMANA sobre la veracidad de la presunta pelea en Cascajal con hinchas

Quien dio la versión al respecto fue Tulio Gómez, máximo accionista del elenco escarlata.

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Redacción Deportes
14 de mayo de 2026 a las 6:10 p. m.
Primera respuesta desde América de Cali por los supuestos hechos de violencia este jueves en Cascajal.
Primera respuesta desde América de Cali por los supuestos hechos de violencia este jueves en Cascajal. Foto: Grande: Colprensa - Cristian Bayona / Pequeña: redes sociales - API.

SEMANA le preguntó a Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, respecto a las versiones que circulan en redes sociales sobre una presunta pelea entre hinchas del cuadro escarlata y jugadores de la institución. Los hechos habrían ocurrido este jueves, 14 de mayo, en la sede deportiva de Cascajal.

“No hubo violencia ni nada por el estilo. Fue una reunión acordada con anterioridad donde se escucharon sus inquietudes”, le dijo Tulio Gómez a esta casa periodística.

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