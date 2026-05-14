América de Cali le responde a SEMANA sobre la veracidad de la presunta pelea en Cascajal con hinchas

SEMANA le preguntó a Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, respecto a las versiones que circulan en redes sociales sobre una presunta pelea entre hinchas del cuadro escarlata y jugadores de la institución. Los hechos habrían ocurrido este jueves, 14 de mayo, en la sede deportiva de Cascajal.

“No hubo violencia ni nada por el estilo. Fue una reunión acordada con anterioridad donde se escucharon sus inquietudes”, le dijo Tulio Gómez a esta casa periodística.

Revelan supuesta pelea entre hinchas y jugadores de América de Cali: video sería la prueba

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