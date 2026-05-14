Mundial 2026 | Si decide viajar, así está a hoy el costo promedio de vuelos y hoteles a México, Estados Unidos y Canadá

El camino de la Selección Colombia hacia el Mundial 2026 ya comenzó a trazarse, no solo en la cancha, sino también a través de aeropuertos, hoteles y tendencias de búsqueda de viajes.

Según datos de Kayak, el buscador de viajes, las búsquedas de vuelos desde Colombia hacia México para las fechas del Mundial aumentaron un 278% en comparación con 2025, mientras que las búsquedas hacia Estados Unidos crecieron un 80%.

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Además, Colombia ya se posiciona entre los países con mayor interés en viajar a las ciudades sede del torneo. Actualmente ocupa el segundo lugar entre las nacionalidades que más vuelos buscan hacia México durante las fechas del Mundial, solo por detrás de los estadounidenses, y el cuarto lugar hacia las ciudades anfitrionas en Estados Unidos, por detrás de los propios norteamericanos, alemanes y británicos.

Para muchos aficionados colombianos que sueñan con seguir a Colombia en el Mundial y vivir de cerca los partidos del torneo en Norteamérica, la planificación del viaje será tan importante como el calendario deportivo. Según datos de Kayak, el precio promedio de los vuelos desde Colombia hacia las sedes mexicanas es de $2.014.366, frente a $2.520.208 hacia las ciudades anfitrionas en Estados Unidos, consolidando a México como la alternativa más accesible para comenzar el recorrido mundialista.

Actualmente, los vuelos hacia Ciudad de México, sede del partido entre Colombia y Uzbekistán, a disputarse el 17 de junio, registran un precio promedio de $1.990.091 (+28% frente al año anterior) y, en el caso de Guadalajara, donde se disputará el encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, a disputarse el 23 de junio, el precio promedio de los vuelos alcanza los $2.293.734 (+26% en comparación con 2025).

Por su parte, Miami, sede del partido entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio, presenta las tarifas aéreas más altas entre las ciudades analizadas, con un precio promedio de $2.553.560 (+37% frente al año pasado).

Datos clave

Con el aumento en el interés de los colombianos por viajar a las ciudades sede del torneo, planear con anticipación y tomar decisiones estratégicas puede marcar una diferencia importante en el presupuesto del viaje. Kayak suministró algunas recomendaciones para quienes quieren seguir a la selección en el Mundial.

Ser flexible con las fechas: llegar antes o extender la estadía después de los partidos puede ayudar a encontrar mejores tarifas y aprovechar más tiempo en cada destino.

Eligir una puerta de entrada más inteligente y considera conducir desde ahí: México no solo concentra los primeros partidos de grupo de Colombia, sino que también ofrece alternativas más accesibles frente a varias ciudades sede en Estados Unidos, permitiendo incluso explorar otros destinos cercanos por carretera.

Usar la búsqueda multidestino: combinar diferentes trayectos en una sola búsqueda puede ayudar a optimizar tiempos y reducir costos durante el torneo.

Para quienes planean movilizarse entre ciudades o explorar otros destinos durante el torneo, el alquiler de carro también será un factor importante dentro del presupuesto total del viaje. Alquilar un vehículo en Guadalajara tiene un costo promedio de $96.033 al día, mientras que en Ciudad de México el promedio asciende a $124.430 diarios. En Miami, el valor promedio alcanza los $180.237 por día.

Más allá de los tiquetes aéreos, los aficionados que planean seguir a la Selección en el Mundial también deberán considerar los costos de movilidad y alojamiento en las ciudades sede, especialmente ante el aumento en el interés de búsquedas para las fechas del torneo.

De acuerdo con datos de Kayak, entre las ciudades donde jugará Colombia en la fase de grupos, Guadalajara presenta actualmente las tarifas promedio de alojamiento más altas, con valores cercanos a $1.453.897 por noche, seguida de Ciudad de México con $1.426.996. En Miami, el promedio se ubica en $1.164.395 por noche.

En cuanto a Canadá, el buscador de viajes no lo incluyó en este estudio por cuanto allí no juega Colombia la primera fase y es incierto su futuro deportivo y, por tanto, las ciudades donde eventualmente seguiría jugando.

Ahora bien, si una persona busca como destino Toronto o Vancouver en Kayak, estos son los resultados a hoy. En Toronto se jugará el 12 de junio, con el juego de Canadá., de local, ante Bosnia y Herzegovina. Un vuelo de Bogotá a Toronto ese mismo día 12 de junio está, en dicha plataforma, en $2′698.068, el más económico. Cualquier otra elección para ese día aumenta en un millón de pesos colombiano el monto. El alojamiento en esta ciudad está, el más económico, en $1′749.000.

Y en Vancouver se jugará Australia vs. Turquía el 13 de junio. El vuelo más barato, a hoy, para esas fechas, está en $4′713.220. El alojamiento en esta ciudad está, el más económico, en $2′000.000.

El Mundial United 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y, por primera ocasión en la historia, contará con 48 selecciones participantes. Los colombianos pueden ingresar con pasaporte a México, mientras que a Estados Unidos y Canadá se requiere visa.