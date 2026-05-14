Así es el histórico destino de Nariño con volcanes y lagunas, reconocido entre los mejores para hacer turismo rural

Ubicado en el suroccidente del país, el departamento de Nariño es un destino que cautiva por su diversidad de paisajes, su riqueza cultural y las tradiciones ancestrales.

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Rodeado de montañas, volcanes, páramos, playas sobre el océano Pacífico y pueblos llenos de historia, este territorio es un buen lugar para pensar en un plan diferente haciendo senderismo, avistamiento de aves y disfrutando de la biodiversidad.

Sus tierras son aptas para el turismo rural y uno de los municipios que ha sido reconocido como los mejores para este tipo de actividades es Consacá, que destaca por su belleza natural, la abundancia de su patrimonio cultural, el desarrollo de iniciativas de turismo regenerativo y la calidez de su gente, características que le permitieron ser nominado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo para representar a Colombia en los Best Tourism Villages en 2025, iniciativa de la ONU Turismo.

Paisajes de Consacá, Nariño. Foto: Sistema de Información Turística de Nariño/API.

Según información del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), en sus calles se conservan huellas de acontecimientos históricos, sus fachadas evocan historias y los paisajes que lo rodean invitan a descubrirlo.

Importancia histórica

Ubicado en las faldas del Volcán Galeras, es un destino con una gran importancia histórica que radica en haber sido escenario de una de las batallas más importantes de la campaña libertadora, cuando Simón Bolívar y su ejército se enfrentaron a los españoles. La piedra de Bomboná y la Hacienda de San Antonio, en la vereda Bomboná, se conservan como monumentos de esta proeza y se consolidan como sitios de interés para los visitantes.

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De igual forma, está el Santuario de Flora y Fauna del Volcán Galeras y uno de los lugares más apreciados para el turismo ecológico es la Laguna Verde, ubicada a seis kilómetros de la cabecera municipal. En ella se aprecia la belleza de los paisajes andinos que contrastan con el color de sus aguas.

Así mismo, están las cascadas San Sebastián donde el agua cristalina cae con fuerza y los visitantes pueden conocer la fauna y flora local, mientras aprenden sobre la preservación ambiental y la importancia de mantener el equilibrio natural. Este lugar es ideal para quienes buscan turismo sostenible.

Este es uno de los destinos imperdibles para visitar en Nariño. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía Municipal de Consacá

Para los amantes de la naturaleza se suma la Ruta de la Miel de la finca San Juan, una experiencia turística centrada en la biodiversidad y la protección de los polinizadores. Allí es posible observar abejas en su entorno natural, comprender su papel fundamental en los ecosistemas y conocer cómo pequeñas acciones contribuyen a la recuperación y conservación de los bosques.

Un encanto más

Una tractivo más es el Museo Restaurante La Casa del Sol, situado en el corregimiento de Bomboná. Este emprendimiento de carácter familiar reúne cerca de 500 piezas de valor histórico, muchas de ellas aportadas por la comunidad, lo que permite a los visitantes acercarse de forma directa a la memoria local y nacional.

Es un hecho que Consacá reúne historia, gastronomía, naturaleza, cultura y sostenibilidad en un solo destino, lo que lo hace único.