Cerca de Bogotá hay diversidad de destinos ideales para vivir experiencias únicas, diferentes, al aire libre y con la familia. La oferta es variada y en pocos kilómetros es posible encontrar páramos, bosques andinos, embalses, cascadas, pueblos con patrimonio histórico, parques naturales y escenarios ideales para el turismo de aventura, el ecoturismo y el descanso.

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Además, la cercanía entre la capital y los municipios de Cundinamarca facilita el acceso a estos lugares, convirtiéndolos en una opción atractiva para realizar viajes de un día o escapadas de fin de semana.

Una de esas muchas posibilidades está a solo una hora de Bogotá. Se trata de Cogua, un destino considerado un refugio natural y gastronómico que invita a desconectarse del ruido y reencontrarse con la naturaleza.

Allí los viajeros se encuentran con paisajes verdes, reservas forestales y el imponente embalse del Neusa, además de historia, cultura y tranquilidad. En su casco urbano exhibe un encanto colonial que se percibe en el parque principal y sus alrededores, mientras su gastronomía deleita con la tradicional picada coguana y la trucha arcoíris.

La fritanga es uno de los platos típicos que se puede comer en Cogua. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Con una temperatura promedio de 12 grados centígrados y a más o menso 50 kilometros al norte de la capital del país, está este paraje imperdible para un plan corto.

Sin duda, muchas personas llegan hasta allí con el propósito de saborear su rica picada con ingredientes como morcilla, lomo, chicharrón, longaniza, plátano y papa criolla. En el pueblo y sus alrededores hay diversidad de restaurantes que ofrecen este típico almuerzo, además de otras delicias gastronómicas.

¿Qué hacer en Cogua?

No obstante, este también es un municipio muy especial para quienes disfrutan del descanso y el contacto con la naturaleza, así como de los temas culturales y religiosos, gracias a su amplia oferta en sitios de interés.

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Uno de sus principales atractivos es el parque río Neusa, un ecosistema por el que pasan tranquilamente las aguas de este afluente y que acoge a cientos de visitantes en busca de turismo de esparcimiento y diversión, precisa información de la Gobernación de Cundinamarca.

A este se suma el Embalse del Neusa, ideal para los más aventureros, pues allí es posible realizar senderismo guiado, pesca deportiva, ciclomontañismo y hacer asados en zonas habilitadas. Una de sus particularidades es que tiene zonas habilitadas para acampar o alquilar cabañas.

Cogua es un destino colonial que vale la pena conocer. Foto: Captura de pantalla YouTube@ alcaldiadecogua423

Para los viajeros más espirituales está el Foyer de Charité, un lugar que se ha convertido en epicentro de la fe católica de los coguanos y de visitantes nacionales y extranjeros. Actualmente es considerado patrimonio religioso del municipio y es un espacio dedicado a retiros religiosos.

En el casco urbano

En el parque principal del pueblo se pueden apreciar varias construcciones de gran importancia histórica y arquitectónico, son bienes de estilo colonial algunas mejor conservadas que otras.

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De igual forma, algunas han sufrido modificaciones pero conservan la importancia histórica, pues poseen paredes en adobe y bahareque, puertas y ventanas en madera y techo de barro precocido. En la lista se incluyen: la Consistorial, construida en el siglo 16, la Casa Cogua y la Iglesia San Antonio de Padua.